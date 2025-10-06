© Foto: Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DEDie in Hongkong notierte China Financial Leasing Group sorgt mit ihrer Ankündigung von Web3-Investitionen und einer eigenen Krypto-Plattform für einen Aktienboom.Die Aktie der China Financial Leasing Group legte am Montag um 19,53 Prozent zu, nachdem das Unternehmen eine strategische Investition in Höhe von 11,14 Millionen US-Dollar in die Bereiche Web3 und Künstliche Intelligenz (KI) angekündigt hatte. Der Kurs sprang nach der Meldung zeitweise auf 1,55 HKD, nachdem die Aktie zuvor über Wochen um die Marke von 1,20 HKD stagnierte. Strategische Neuausrichtung in Richtung Krypto und KI Laut einer Mitteilung der Hong Kong Stock Exchange plant das Finanzunternehmen, rund 69,38 Millionen neue …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE