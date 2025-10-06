© Foto: Richard Drew/AP/dpaOpenAI und Advanced Micro Devices (AMD) haben eine Vereinbarung getroffen, die dazu führen könnte, dass Sam Altmans Unternehmen eine 10 Prozentige Beteiligung am Chip-Hersteller erwirbt.Die AMD-Aktie schoss am Montag im vorbörslichen Handel um mehr als 25 Prozent nach oben, nachdem die Nachricht bekannt wurde. OpenAI wird 6 Gigawatt von AMDs Instinct-Grafikprozessoren über mehrere Jahre und mehrere Hardware-Generationen hinweg einsetzen, teilten die Unternehmen am Montag mit. Den Anfang macht eine erste 1-Gigawatt-Auslieferung der Chips in der zweiten Hälfte des Jahres 2026. Im Rahmen der Zusammenarbeit hat AMD OpenAI einen Optionsschein über bis zu 160?Millionen AMD-Stammaktien …Den vollständigen Artikel lesen ...
