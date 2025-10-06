Hannover Rück hebt die Ausschüttungsquote auf rund 55 Prozent an und integriert die Sonderdividende künftig in die reguläre Zahlung. Ziel ist eine planbare, stabile Dividendenpolitik, von der besonders Großaktionär Talanx profitiert. Die Börse reagiert positiv auf den Schritt, der das Vertrauen in die Ertragskraft des Unternehmens unterstreicht.Ausschüttungsquote steigt deutlich - Sonderdividende wird Standard Hannover Rück, der weltweit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
