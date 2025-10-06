hier

In Berlin werden mögliche Beiträge der Bundesregierung zur Rettung der deutschen Automobilbranche vorbereitet. Der Bundeskanzler will am Donnerstag bei seinem "Automobildialog" mit Herstellern und Gewerkschaften ein Gesamtpaket erarbeiten, um "die deutsche Automobilindustrie in die Zukunft zu führen und Arbeitsplätze zu sichern". Mit einem Einzelvorschlag preschte bereits Finanzminister Lars Klingbeil vor: Er will die Kfz-Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge verlängern, wie im Koalitionsvertrag vereinbart. Nach bisheriger Lage wird die Befreiung für Neuzulassungen ab 01.01.2026 nicht mehr greifen. Um aber speziell deutsche Automobilkonzerne zu unterstützen, sind auch Maßnahmen zur Förderung herkömmlicher Antriebsarten erforderlich.