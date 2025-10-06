Mainz (ots) -Für Sarah (30) waren Kinder kein Thema - bis sie die Diagnose Krebs erhält. Nun fragt sie sich: Werde ich jemals Mama werden? Jacqueline (36) war schon Mutter, als sie an Brustkrebs erkrankte. Sie und ihr Mann wünschen sich ein zweites Kind. Aber es ist nicht sicher, ob Jacqueline wieder schwanger werden kann. "37°Leben" begleitet die beiden Frauen auf ihrem Weg. Der Film "Krebskrank und Kinderwunsch" ist am Sonntag, 12. Oktober 2025, 9.03 Uhr, im ZDF zu sehen und bereits ab Freitag, 10. Oktober 2025, 8.00 Uhr, im ZDF-Streaming verfügbar.Sarah macht es traurig, junge Frauen mit Babybauch zu sehen. Schwangere erinnern sie daran, dass sie wegen der Krebstherapie vielleicht nie Mutter werden kann. Was denkt ihr Partner Dennis über ihren Kinderwunsch? Und was sagt ihre Mutter, die selbst an Brustkrebs erkrankte?Alle sechs Monate muss Jacqueline zur Kontrolle. Jedes Mal ist sie vorher nervös, fürchtet sich davor, dass der Krebs zurück ist. Eine Horrorvorstellung für sie als Mutter. Und die Sehnsucht nach einem zweiten Kind? Nach Chemo und Bestrahlung ist Jacquelines Körper geschwächt. Ihren Kinderwusch aufgeben wollen sie und ihr Mann deswegen nicht.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de sowie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37gradleben) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- ZDF-Streaming: "37°Leben" (https://www.zdf.de/37-grad-leben-108)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6131978