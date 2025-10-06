© Foto: OpenAIMicron Technology hat 2025 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie stark der KI-Boom den Speicherchip-Sektor befeuert. Nun sorgt eine Hochstufung durch Morgan Stanley für zusätzlichen Rückenwind.Die Investmentbank Morgan Stanley hob die Bewertung von "Equalweight" auf "Overweight" an und erhöhte das Kursziel deutlich von 160 auf 220 US-Dollar. Damit sehen die Analysten trotz der bereits überragenden Kursperformance weiteres Aufwärtspotenzial. KI als Wachstumstreiber Die Grundlage für den Optimismus liefern außergewöhnlich starke Geschäftszahlen. Im Geschäftsjahr 2025 steigerte Micron den Umsatz um 49 Prozent auf 37,38 Milliarden US-Dollar. Im vierten Quartal wurden 11,32 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE