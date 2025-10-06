Siltronic im Aufwind: Wafer-Power aus München

Siltronic (ISIN: DE000WAF3001) steht wieder im Rampenlicht. In Kalenderwoche 40 war die Aktie der Top-Gewinner im TecDAX mit einem Wochenplus von gut 20 Prozent. Zum Wochenausklang lag der Schlusskurs bei 53,55 Euro und heute zu Wochenbeginn pendelt der Titel um 54 Euro.

Operativ lieferte der Münchner Spezialist für Siliziumwafer im zweiten Quartal ein robustes Bild. Der Umsatz lag bei rund 329 Millionen Euro. Das EBITDA stieg trotz negativer Währungseffekte auf 86,4 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 26,3 Prozent. Im Halbjahr summierten sich die Erlöse auf 674,8 Millionen Euro. Gleichzeitig senkte das Management wegen des stärkeren Euro die Jahresprognose auf ein Umsatzniveau im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr, die EBITDA-Marge soll weiterhin 21 bis 25 Prozent erreichen.

Strategisch bleibt der Kurs klar. Siltronic treibt die neue 300-Millimeter-Fertigung in Singapur voran und hat im ersten Halbjahr wichtige Kundenqualifikationen abgeschlossen. Der Konzern fährt die kleineren Durchmesser bis 150 Millimeter planmäßig aus, um Kapazitäten und Profitabilität auf Wachstumsfelder zu fokussieren. Die Bilanz reflektiert die Investitionsphase. Im zweiten Quartal flossen rund 126 Millionen Euro in Sachanlagen, vor allem in Singapur. Ende Juni lag die Nettofinanzverschuldung bei rund 903 Millionen Euro bei einer Eigenkapitalquote von 43 Prozent.

Der Markt bleibt zweigeteilt. Während AI-Rechenzentren und High-Bandwidth-Memory die Nachfrage nach 300-Millimeter-Wafern anheizen, bremsen hohe Lagerbestände bei Kunden weiterhin die Abrufe. Branchenanalysten erwarten 2025 dennoch ein Wiederanziehen der Wafernachfrage mit besonders kräftigem Wachstum bei 300-Millimeter-Formaten. Siltronic positioniert sich damit auf dem richtigen Spielfeld. Frische Impulse könnten schon bald kommen. Der Q3-Zwischenbericht ist für den 28. Oktober geplant. Bereits im Juli hatte das Unternehmen darauf hingewiesen, dass Volumenverschiebungen Q3 belasten und Q4 stützen könnten.

Die Einschätzungen der Experten bewegen sich derzeit in einer breiten Spanne. Während einige Häuser ein neutrales Bild zeichnen und Kursziele im Bereich von gut 40 Euro sehen, setzen optimistischere Stimmen auf eine Erholung und verorten das Potenzial bei knapp unter 60 Euro. Die Spanne spiegelt das Marktbild zwischen Investitionshoffnung in Singapur und gedämpfter Zyklik.

Siltronic AG Tageschart

Betrachtungszeitraum: 06.10.2020- 06.10.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisches Bild

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist intakt. Der Kurs bewegt sich an der Zone um 54 Euro, ein Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 60 Euro freimachen. Wichtige Unterstützungen liegen bei etwa 44 Euro sowie im größeren Bild bei 32,5 Euro. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Tatsache, dass die 100- und 200-Tage-Linien bei rund 39,3 beziehungsweise 40,9 Euro deutlich überschritten wurden. Solange der Kurs oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte notiert, dienen sie als dynamische Stabilisatoren. Ein Rückfall unter 44 Euro würde das positive Momentum deutlich abschwächen und könnte den Blick auf den Bereich um 40 Euro lenken.

Tradingmöglichkeiten

