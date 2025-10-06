Nach dem etwas schwächeren August haben sich die Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland wieder erholt. Im September hat das KBA 45.495 neue E-Autos registriert, was 19,3 Prozent Marktanteil entspricht. Schon im vergangenen Jahr war bedeutete der September nach dem Ferienmonat August ein spürbares Wachstum, damals kamen 34.479 neue E-Autos auf die Straßen - nach nur etwas über 27.000 im August. Da liegt 2025 auf einem ganz anderen Niveau: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net