Der schwedische Elektroboothersteller Candela verzeichnet einen Auftragseingang über zehn elektrische Tragflügelboote des Typs Candela P-12. Diese will der thailändische Bootsbetreiber Seudamgo zunächst zwischen dem Festland und der Insel Ko Kut in der Provinz Trat einsetzen. Die Insel Ko Kut wurde bislang noch nicht so stark erschlossen wie Thailands Touristenattraktionen Phuket oder Ko Samui. Mit den elektrischen Booten von Candela soll die Insel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
