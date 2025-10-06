Der Pharma-Riese Eli Lilly investiert nicht nur massiv in den Aufbau von Produktionskapazitäten in der US-amerikanischen Heimat und dem bedeutenden europäischen Markt. In Indien, dem inzwischen bevölkerungsreichsten Land der Erde, scheuen die Amerikaner ebenfalls keine milliardenschweren Investitionen.Laut übereinstimmenden Medienberichten wird der Pharma-Gigant in Indien über eine Milliarde Dollar in die Hand nehmen, um die Produktionskapazitäten durch lokale Arzneimittelhersteller anzukurbeln. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
