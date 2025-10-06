DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Pre-CloseTrading Statement Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang August saisonbereinigt PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: -2,9% gg Vm *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe August PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,9% gg Vm 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,20-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2030 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Handelsbilanz August PROGNOSE: -60,7 Mrd US-Dollar zuvor: -78,3 Mrd US-Dollar 16:45 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Managed Funds Association (MFA) Policy Outlook 16:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Rede in Veranstaltung von Handelskammer Nashville und Fisk University *** 18:10 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede und Q&A bei Veranstaltung von Business France 22:05 US/Fed Gouverneur Miran, Rede bei Fall Macro Conference der Deutschen Bank *** - US/US-Präsident Trump, Treffen mit Kanadas Ministerpräsident Carney - CN, KR, HK/Börsenfeiertag China, Südkorea, Hongkong ===

