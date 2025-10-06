Der Aufwärtstrend bei Nordex setzt sich auch zu Wochenbeginn fort. Der Turbinenbauer profitiert von neuen Aufträgen aus der Ukraine und zählt zu den Top-Gewinnern im MDAX. Seit den Tiefs zu Jahresbeginn hat sich die Aktie damit mehr als verdoppelt und steht vor dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch.Noch Ende des dritten Quartals hat Nordex von der OKKO Group Aufträge für zwei Projekte mit einem Volumen von insgesamt 189 Megawatt erhalten. 32 Turbinen vom Typ N163/5.X soll der Konzern ab Mitte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
