Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Ad hoc Mitteilung
Marinomed Biotech AG startet Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv- Plattform
Korneuburg, am 06.10.2025 - Ad hoc Mitteilung
Nach den erfolgreichen letzten Kapitalmaßnahmen hat der Vorstand der Marinomed Biotech AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute den Start der Prüfung strategischer Optionen für die Marinosolv-Plattform beschlossen. Der Evaluierungsprozess könnte je nach Fortgang der Prüfung strategische Partnerschaften für die beiden Projekte Budesolv und Tacrosolv, sowie den Einstieg eines Strategen beinhalten. Zur Unterstützung dieses Prozesses arbeitet Marinomed mit einem erfahrenen Beratungsunternehmen zusammen.
+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++
Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.
Rückfragehinweis:
Disclaimer
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed und Marinosolv® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.
Ende der Insiderinformation
