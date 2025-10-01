Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research GmbH



Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG Company Name: Marinomed Biotech AG ISIN: ATMARINOMED6 Reason for the research: Update Recommendation: Buy from: 01.10.2025 Target price: 50,00 Euro Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Alexander Rihane

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.



Zusammenfassung:

Marinomed legte Halbjahresergebnisse vor, die unseren Schätzungen entsprachen. Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdreifacht auf €7,2 Mio. (FBe: €7,2 Mio.), was in erster Linie auf die Vorauszahlung in Höhe von €5 Mio. für den Verkauf des Carragelose-Geschäfts von Marinomed zurückzuführen ist. Das EBITDA von €21,1 Mio. (FBe: €21,0 Mio.) wurde durch einen non-cash Restrukturierungsgewinn in Höhe von €18,9 Mio. positiv beeinflusst. Bereinigt um diesen Einmaleffekt erzielte das Unternehmen dennoch ein positives AEBITDA von €2,2 Mio. (H1/24: €-3,0 Mio.). Mit liquiden Mitteln in Höhe von €1,5 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres kündigte Marinomed am 16. September eine Kapitalerhöhung um €1,1 Mio. an. Darüber hinaus hielt das Unternehmen am 23. September eine außerordentliche Hauptversammlung ab, um seine Fähigkeit zur Ausgabe von Finanzinstrumenten wiederherzustellen. Nach einstimmiger Zustimmung der Aktionäre wird Marinomed eine Wandelanleihe in Höhe von €2,5 Mio. begeben. Diese Maßnahmen verbessern die Liquidität des Unternehmens und stärken die Position von Marinomed bei Verhandlungen mit potenziellen Lizenzpartnern für seinen Wirkstoff Budesolv. Wir sehen dies als positives Zeichen für weitere Lizenzvereinbarungen in den kommenden Monaten. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €50. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 151%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 50.00 price target.



Abstract:

Marinomed presented H1 results which were within a whisker of FBe. Sales nearly tripled y/y to €7.2m (FBe: €7.2m), chiefly owing to the €5m upfront payment for the sale of Marinomed's Carragelose business. EBITDA of €21.1m (FBe: €21.0m) was positively impacted by an €18.9m non-cash restructuring gain. Adjusted for the one-off, the company still reported positive AEBITDA of €2.2m (H1/24: €-3.0m). Post reporting Marinomed announced a €1.1m capital increase on 16 September in order to bolster its end of H1 cash position of €1.5m. In addition to that, the company held an extraordinary general meeting on 23 September to reinstate its ability to issue financial instruments. After receiving unanimous shareholder approval, Marinomed will issue a €2.5m convertible bond. These measures improve the company's liquidity and strengthen Marinomed's position when negotiating with potential licensing partners for its Budesolv compound. We think this bodes well for further licensing deals in the coming months. An updated DCF model yields an unchanged price target of €50. We maintain our Buy recommendation (upside: 151%).



You can download the research here: MARI_AV-2025-10-01_EN



