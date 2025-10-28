Die Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) hat nach der Insolvenz im August 2024 eine bemerkenswerte Transformation vollzogen. Das Analystenhaus GBC AG hat sein Kursziel für die Aktie nun deutlich auf 51,00 Euro angehoben nach zuvor 42,00 Euro. Das entspricht einem Kurspotenzial von über 150 Prozent zum aktuellen Kurs von 20,00 Euro. Die Experten von GBC bekräftigen ihre Kaufempfehlung und sehen das Unternehmen auf einem erfolgversprechenden Wachstumspfad. Das Biotech-Unternehmen hat sich erfolgreich neu aufgestellt und fokussiert sich nun vollständig auf die innovative Marinosolv-Plattform. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.