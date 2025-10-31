EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: Marinomed Biotech AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

Marinomed Biotech AG: Veröffentlichung der Gesamtstimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



31.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 135 Abs. 1 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Marinomed Biotech AG gibt hiermit gemäß § 135 Abs. 1 BörseG bekannt, dass sich aufgrund des Beschlusses über die Kapitalerhöhung vom 16. September 2025 die Gesamtzahl der Stimmrechte am Ende des Monats Oktober 2025 auf insgesamt 1.839.940 Stimmrechte erhöht hat und das neue Grundkapital der Gesellschaft EUR 1.839.940,- beträgt. Die Veränderung der Gesamtzahl der Stimmrechte wurde mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch am 3. Oktober 2025 wirksam.



31.10.2025 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News