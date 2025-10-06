Emittent / Herausgeber: Rock Capital Group / Schlagwort(e): Immobilien/Marktbericht

Pressemeldung Welcome to Monaco: Die Marke macht den Markt Die Rock Capital Group bewertet München, den Heimathafen der Immobilienmesse EXPO REAL, anhaltend als einen der spannendsten Immobilienmärkte in Deutschland. München, 6. Oktober 2025 - "München bietet eine der interessantesten Immobilienbühnen Deutschlands", sagt Peter G. Neumann, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group, zum Start der Immobilienmesse. Auf der Fachmesse präsentieren sich vom 6. bis zum 8. Oktober rund 1.800 Aussteller aus 34 Ländern drei Tage lang rund 40.000 internationalen Messebesuchern. Hohe Nachfrage im Premiumsegment: 70 EURO pro Quadratmeter in Bestlagen Trotz der Herausforderungen durch sich verändernde Arbeitswelten, hohe Bau- und Einstandskosten sowie die deutschlandweite Konjunkturflaute bleibt München nach Einschätzung der Rock Capital Group einer der dynamischsten Immobilienmärkte Deutschlands mit Büroflächenumsätzen von durchschnittlich mehr als 700.000 Quadratmetern jährlich, einer Leerstandsquote von unter 3 Prozent in zentraler Münchner Innenstadt und stetig steigenden Durchschnittsmieten von derzeit über 30 Euro pro Quadratmeter innerhalb des Mittleren Rings. Der wichtigste Indikator für den Marktwert sind laut Neumann die Spitzenmieten. "In Bestlagen sehen wir bereits die 70 Euro pro Quadratmeter Bruttogeschossfläche und somit die höchsten Büromieten Deutschlands. Diese Spitzenmieten sind kein Warnsignal, sondern Ausdruck einer ungebrochenen Attraktivität", sagt er. Auch im Wohnsegment zählt München mit Kaufpreisen von rund 10.000 Euro pro Quadratmeter zu den Spitzenreitern in Deutschland. "In guten innerstädtischen Lagen sind Preise für Neubauten von über 20.000 Euro pro Quadratmeter zwischenzeitlich Standard und in absoluten Spitzenlagen werden mitunter bis zu 60.000 Euro pro Quadratmeter gezahlt", sagt Neumann. Die hohe Nachfrage, begrenzte Neubaukapazitäten und die Attraktivität Münchens bescheren stabile Umsätze und erlauben moderate Preissteigerungen - selbst im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Rock Capital: 100.000 Quadratmeter Bürofläche in Realisierung und Vermietung "München ist weltweit eine der sympathischsten City-Brands. Die Marke München ist ein Lebensgefühl, das weit über Oktoberfest, Englischer Garten und das Erbe der Wittelsbacher hinaus geht", sagt Neumann. Weltweit schätzen Unternehmen und Menschen die Stadt für ihre Kombination aus Tradition, Kunst, Moderne, Charme, Wirtschaftskraft, Freizeitwert und den Hauch von Schickimicki. "München ist sicherer, sauberer und schöner. Das überzeugt internationale Tech-Firmen und renommierte Unternehmen bei der Standortauswahl." Die Rock Capital Group realisiert und vermietet derzeit rund 100.000 Quadratmeter Bürofläche in mehreren Leuchtturmprojekten in München und im nahen Umland. Weitere Projekte sind in der Pipeline. "Wir setzen auf München, weil die Stadt regional und international eine außergewöhnliche Anziehungskraft entfaltet", sagt Neumann. MONACO im Werksviertel soll bis 2027 fertig sein Im Münchner Werksviertel hat das Unternehmen im Frühjahr mit dem MONACO den Neubau eines spektakulären Bürogebäudes mit bisher einzigartigen Ansätzen zur Nachhaltigkeit und rund 4.500 Quadratmeter Nutzfläche gestartet. Aktuell beginnt nach der Erstellung der Baugrube mit der Tiefgarage der Hochbau, der im kommenden Sommer fertiggestellt werden soll. Das Projekt stammt aus der Feder des weltweit renommierten Architekturbüros MVRDV und ist so bunt wie das Werksviertel. Außergewöhnliche Plastikschindeln aus "Cradle to Cradle"-Recyclingmaterial an der Fassade geben sich ein Stelldichein mit Dachterrassen, exklusiven Bürogärten und geschichtsträchtigen, wiederverwerteten Klinkersteinen. "Wie sehr wir vom Standort und Konzept überzeugt sind, beweist die Tatsache, dass wir das Vorhaben spekulativ und komplett ohne Vorvermietung umsetzen", erläutert Christian Lealahabumrung, Geschäftsführender Gesellschafter Rock Capital Group. Bereits dieses Jahr wurde das MONACO, das bis Ende 2027 bezugsfertig sein soll, mit dem German Design Award 2025 ausgezeichnet. HEAVEN: Neues Business Quartier bis 2028 Seit einigen Wochen setzt die Rock Capital Group mit HEAVEN ein weiteres Office-Highlight in bester innerstädtischer Lage im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg um: Die umfassende Neu- und Weiterentwicklung des ehemaligen Industriestandorts des Bruckmann Verlags an der Nymphenburger Straße zählt derzeit zu den größten Projektentwicklungen in der Münchner Innenstadt. Bis Mitte 2028 entstehen auf dem Areal knapp 30.000 Quadratmeter New-Work Arbeitswelten in fünf Gebäuden. Mehr als die Hälfte davon ist schon vergeben. "Der Central Business Distrikt in unmittelbarer Nähe zählt seit mehreren Jahren zu den gefragtesten Lagen internationaler Tech-Firmen wie Apple und Google. Mit der Lage in Neuhausen-Nymphenburg schließen wir direkt an diese zentrale Nachbarschaft an, haben jedoch den Charme der bayerischen Geschichte und eines lebendigen, charmanten Stadtteils sowie eine nicht zu überbietende Anbindung mit der U-Bahn direkt vor der Tür", sagt Peter G. Neumann. Im HEAVEN finden Interessenten je nach ihren Bedürfnissen in den noch zur Verfügung stehenden drei Einzelhäusern jeweils ganz eigene, identitätsstiftende Architekturen und Grundrisse. HEADS: Mehrere Preise, gefragtes Konzept Bereits in der Vermarktung befindet sich das HEADS. Vor den Toren Münchens in Aschheim-Dornach hat der Projektentwickler in unmittelbarer Nähe zur Messe München mit dem einst für Wirecard geplanten Headquarter die Blaupause für das Büro der Zukunft geschaffen. Dafür hat die Rock Capital Group zusammen mit dem Büro Ippolito Fleitz spektakuläre Atrien gestaltet, massive Innenbegrünung eingebracht und in allen Allgemeinbereichen viel Wert auf höchste Aufenthaltsqualität gelegt. Das Motto des HEADS lautet, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Eine Expertenjury hat das Vorhaben unlängst mit dem Best Workspaces Award 2025 ausgezeichnet. Zuvor holte das HEADS Office bereits den iF DESIGN AWARD 2025 in der Kategorie Interior Architecture, den Real Estate Architecture Award 2024 in der Kategorie Interior Design sowie den German Design Award 2025 in der Kategorie "Excellent Architecture - Conceptual Architecture". Das Konzept kommt nicht nur bei Jurys an. Von rund 42.000 Quadratmetern ist mehr als die Hälfte bereits vermietet. Die Immobilie bietet mittlerweile dem schwedischen Konzern Essity, der Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A. - Niederlassung Deutschland, dem global agierenden US-amerikanischen Unternehmen Bourns Electronics, der Deutschland-Tochter der US-Company Molex, dem britischen Chip-Architekten und Nasdaq-Einhorn ARM, der Bel Brands Deutschland GmbH und dem führenden deutschen Lösungsanbieter für die digitale Patientenversorgung Meierhofer AG eine neue Heimat. SKYGATE: New Work auch im Bereich Biotech, Life-Science und Healthcare Ebenfalls vor den Toren der Stadt, im Hallbergmooser Munich Airport Business Park (MABP) am Flughafen München hat die Rock Capital Group mit dem SKYGATE binnen weniger Jahre einen führenden Biotech-Hub realisiert. Am Standort kombiniert die Rock Capital Group die Nutzungen Hotel, Gastro, Büro und Labor. Durch den urbanen Nutzungsmix werden New-Work-Welten in diesem Maß erstmals für Lifescience- und Biotech-Firmen nutzbar. In den vergangenen 12 Monaten vermietete die Rock Capital Group so genannte Lab-Offices an Unternehmen wie Samsung SDI Europe GmbH (1.500 qm), Tageos (700 qm), Praimera Biotech AG (600 qm), Sungrow (600 qm), Büroidee (200 qm) und Plectonic Biotech (2.000 qm). Mit den aktuellen Vermietungen ist die gesamte Laborfläche auf rund 20.000 Quadratmeter gewachsen und ein Ende ist noch nicht in Sicht. In Zukunft plant Rock in Nachbarschaft zum SKYGATE und der neu eröffneten Surfanlage O2-Surftown MUC ein weiteres Großprojekt - das HYBRID ONE. Rock Capital Group Die Rock Capital Group ist eines der führenden deutschen Projektentwicklungsunternehmen im Bereich Wohn- und Gewerbebau, das von den Geschäftsführern Peter G. Neumann und Christian Lealahabumrung gegründet wurde. Durch die umfangreiche Erfahrung der Rock Capital Group in der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie Stadtquartieren ist man derzeit sehr engagiert in der Schaffung neuer Wohn-, Büro-, Gewerbe-, Labor, Hotel- und Einzelhandelsflächen in bestehenden Bestandsstrukturen durch kreative Konzeptionen und Planungen. Derzeit befindet man sich in der Entwicklung von ca. 1.000.000 m² an Büro-, Gewerbe-, Wohn-, Biotech- und LifeScience, Einzelhandels- und Hotelflächen sowie über 6.000 neuen Wohneinheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 8,0 Milliarden Euro im Raum München und Frankfurt. Weitere Informationen sind unter www.rock-capital.de



