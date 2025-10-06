Stuttgarter Nachrichten (ots) -
Aktuell sieht der Entwurf des Wehrdienstgesetzes die Möglichkeit vor, junge Menschen verpflichtend einzuberufen, wenn die Truppe ihren Bedarf nicht mit Freiwilligen decken kann. Die Union will dafür klare Regeln setzen, die SPD lehnt das ab. Doch will man vorausschauend handeln, sind diese Regeln dringend notwendig. Da absehbar ist, dass der Personalbedarf nicht mit Freiwilligen zu decken ist, wäre es logisch, weitergehende Schritte vorzubereiten. Es ist zu hoffen, dass sich die Sozialdemokraten bewegen. Nur scheibchenweise Zugeständnisse zu machen und erst zu reagieren, wenn die Bedrohung weiter gewachsen sein wird, ist nicht sinnvoll.
