Die neue Lizenzvereinbarung vereint die Olympische Marke und Sonic the Hedgehog zu einer Feier der Geschwindigkeit, des Sportsgeistes und der globalen Einheit

Heute gaben die SEGA CORPORATION und das Internationale Olympische Komitee (IOK), Hüter der Olympischen Spiele und führende Kraft der Olympischen Bewegung, eine neue Vereinbarung über mehrere Jahre bekannt, mit der das Vermächtnis von Sonic the Hedgehog und der Olympischen Marke gewürdigt wird.

Ein erster Blick auf die kommende "Five Rings"-Kollaboration, die den Olympischen Ringen einen Twist im Stil von Super-Sonic verleiht, ist jetzt verfügbar. Diese kurze Vorschau auf das handgefertigte Kunstwerk unterstreicht die Verbindung zwischen Sonic und den Olympischen Werten Höchstleistung, Respekt und Freundschaft. SEGA und das IOK sind auf der Suche nach wichtigen Partnern für eine umfangreiche Merchandise-Kollektion, die 2026 auf den Markt kommen soll.

"Wir bei SEGA setzen uns weltweit für die Förderung respektvoller und integrativer Gemeinschaften ein", sagte Shuji Utsumi, President und COO sowie Representative Director der SEGA CORPORATION. "Durch die Partnerschaft mit dem Internationalen Olympischen Komitee können wir diese Werte in den Vordergrund stellen, insbesondere durch das "Five Rings"-Programm. Zudem möchten wir den innovativen und vielfältigen Sportsgeist feiern, für den beide Marken stehen."

"Das IOK freut sich sehr, gemeinsam mit SEGA dieses spannende neue Kapitel für die Olympische Marke aufzuschlagen und dabei die Kraft des Storytellings und der Innovation zu nutzen, um ein globales Publikum anzusprechen", sagte Elisabeth Allaman, Deputy Managing Director IOC TMS. "Durch die Kombination der weltweit bekannten Olympischen Ringe mit dem beliebten Charakter Sonic schaffen wir neue Möglichkeiten für Fans jeden Alters, den Geist des Sports und des Spiels auf neue und unvergessliche Weise zu erleben.

Durch die Vereinbarung mit dem Internationalen Olympischen Komitee werden SEGA und das IOK Möglichkeiten zur Lizenzierung der Designs für ausgewählte Merchandise-Kollaborationen prüfen und gleichgesinnte Marken einladen, sich dieser einzigartigen Fusion von Sport und Videospielen anzuschließen.

Informationen zur SEGA CORPORATION

Die SEGA CORPORATION ist ansässig in Tokio, Japan, und ist ein weltweit führender Anbieter interaktiver Unterhaltung. Das Unternehmen entwickelt, veröffentlicht und vertreibt verschiedenste Spiele für Konsolen, PC und Mobilgeräte und entwickelt sowie Charakter- und verschiedene andere Produkte. Weiterhin vertreibt SEGA über die globalen Vertriebsbasen des Unternehmens verschiedene Spielinhalte, die von seinen Studios im In- und Ausland entwickelt wurden. SEGA nutzt sein geistiges Eigentum, um die Entwicklung und Vermarktung seines geistigen Eigentums nicht nur in Spielen, sondern auch in diversen anderen Medien zu beschleunigen und dessen Wert dadurch drastisch zu steigern. SEGA betrachtet Transmedialität als wichtige Strategie, um Nutzern weltweit neue Inhalte anzubieten.

Die Webseite der SEGA CORPORATION ist unter https://www.sega.co.jp/ erreichbar.

Erweiterte Möglichkeiten für Olympische Lizenzen

Die Lizenzvereinbarung ist das Ergebnis der globalen Lizenzstrategie des IOK einer Initiative im Rahmen der Olympischen Agenda 2020+5, deren Ziel es ist, Fans durch offizielle Merchandise-Artikel zu begeistern und zu verbinden, die die Olympische Marke stärken und fördern, und zwar nicht nur während der Spiele, sondern auch dazwischen.

Neben der "Olympic Collection", die darauf abzielt, ein junges und aktives Publikum durch einzigartige Markenprodukten wie Bekleidung, Spielzeug und Spiele, Taschen, Schreibwaren und Sportausrüstung anzusprechen, gehört sowohl die "Olympic Heritage Collection" zu den wichtigsten Lizenzprogrammen des IOK mit Produkten, die Kunst- und Designelemente früherer Olympischer Spiele aufgreifen, wie Bekleidung, Maskottchen und Accessoires, die Fans und Kenner mit dem reichen Erbe vergangener Olympischer Spiele verbinden, als auch die "Olympic and Paralympic Games Collections", die jede bevorstehende Ausgabe der Spiele feiern und eine breite Palette an Zubehör, Souvenirs, Fanartikeln und Bekleidung umfassen.

Durch den Verkauf von offiziellen Fanartikeln, Sammlerstücken und Souvenirs bieten die Olympischen Lizenzprogramme den Fans eine greifbare Verbindung zu den Olympischen Spielen und ihren Werten.

2025 Internationales Olympische Komitee Alle Rechte vorbehalten.

