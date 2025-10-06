Der Silberpreis ist in den vergangenen Wochen phänomenal gestiegen. Doch kann es wirklich noch weiter nach oben gehen? Aktuelle Einschätzungen gehen eher vom Gegenteil aus. Das spricht jetzt für ein Ende der Silber-Rallye. Der Preis von Silber hat zuletzt einen phänomenalen Höhensturm geliefert, doch immer mehr Analysten glauben nicht, dass das noch lange gut geht. Besonders eine kürzlich veröffentlichte Experteneinschätzung deutet klar auf eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
