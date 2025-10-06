Die Atos-Aktie verdoppelte sich seit August, und notiert am Montag aktuell bei 59 €. Hintergrund sind die zunehmend positiven Nachrichten des Unternehmens. Ist dieser Anstieg berechtigt? Großaufträge erhalten Nach der drohenden Insolvenz befindet sich der französische IT-Konzern wieder auf einem guten Weg. Dies gilt insbesondere für wichtige Aufträge. Zuletzt wurde ein Großauftrag der EU über 326 Millionen € für die nächsten vier Jahre gemeldet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
