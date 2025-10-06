Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Kreditmärkte zeigten sich im September extrem straff: US-Investment-Grade-Spreads notierten bei engen 77 Basispunkten, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).Die europäischen Kreditmärkte seien aufgrund geringerer Tail-Risiken und attraktiverer Bewertungen bevorzugt worden, insbesondere in Investment Grade. Insgesamt bleibe das Risiko-Rendite-Verhältnis historisch eng und asymmetrisch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de