© Foto: Scott Coleman - ZUMA Press Wire

Die Bank of America hat eine Reihe von Aktien benannt, die im Oktober besonders gute Chancen haben.Laut der Investmentbank gehören Unternehmen wie Disney zu den vielversprechendsten Werten, die noch weiteres Aufwärtspotenzial besitzen. Weitere Aktien mit Kaufempfehlung sind: CRH Der Anbieter von Baustoffen und Bauinfrastruktur sei laut Bank of America "mehr als das, was auf den ersten Blick zu sehen ist". Analyst Michael Feniger nahm die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung wieder auf und betonte, dass CRH "eine starke Erfolgsbilanz in der Wertschaffung" habe. Zudem sollte das Unternehmen von sinkenden Zinsen profitieren, fügte er hinzu. [spotify]3WGKg065zUTHu2KWNStcsi[/spotify] …