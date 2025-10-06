München (ots) -Meinungsfreiheit unter Druck, Plattform-Macht, Künstliche Intelligenz und weltpolitische Krisen: Entwicklungen, die uns teils sprachlos machen und zugleich die Frage zuspitzen: Wie sieht die Zukunft der Medien unter diesen Umständen aus? Die MEDIENTAGE MÜNCHEN (22.-24. Oktober 2025) versuchen, Antworten zu finden und setzen mit dem Auftakt den Ton für drei Tage Konferenz und Expo."Rasante Transformation, wirtschaftlicher Druck und KI als Beschleuniger: Der MEDIENTAGE-Gipfel unter dem Motto 'WTFuture?!' gibt den Startimpuls. Hier reden wir nicht nur über den Wandel, wir zeigen, wie Medien ihn mitgestalten. Dafür bringen wir die wichtigsten Köpfe der Branche auf die Bühne!", so Stefan Sutor, Geschäftsführer der Medien.Bayern und Veranstalter der MEDIENTAGE.Dr. Thorsten Schmiege, Präsident der BLM und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern, eröffnet den Gipfel und übergibt das Wort an den Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Anschließend begrüßt Serviceplan-CEO Florian Haller die Gäste im House of Communication. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt die Journalistin Eva Schulz. Als Teil der Eröffnung wirft außerdem Komiker Oliver Kalkofe einen persönlichen, pointierten Blick auf die Entwicklungen der Medienbranche. Mit Formaten wie KALKOFES MATTSCHEIBE oder dem ARD-Podcast KALK & WELK - DIE FABELHAFTEN BOOMER BOYS, ist er seit Jahrzehnten eine feste Größe im Medienbetrieb."Wie können wir in diesen herausfordernden Zeiten verlässliche Informationen und freie Meinungsbildung sicherstellen? Diese Frage wird sich wie ein roter Faden durch die MTM25 ziehen. Denn wenn kritische Stimmen zum Schweigen gebracht, wenn Fakten zu Meinungen erklärt werden, wenn Plattformlogiken Empörung belohnen und Sorgfalt bestrafen - dann kippt etwas. Und zwar nicht nur die Debatte. Sondern im schlimmsten Fall auch die Demokratie.", betont Dr. Thorsten Schmiege.Politik-Journalismus unter Trump: Goli Sheikholeslami im TalkSeit der Rückkehr Donald Trumps ins Präsidentenamt steht die US-Medienlandschaft massiv unter Druck. Goli Sheikholeslami ist hierbei als CEO der POLITICO Media Group an vorderster Front. POLITICO gilt als führende Adresse für Politik- und Policy-Journalismus. Zuvor leitete Sheikholeslami "New York Public Radio" und hatte Führungsrollen u. a. bei The Washington Post und Time Warner inne. In ihrem Talk beim MEDIENTAGE-Gipfel spricht sie über die journalistische Arbeit inmitten der aktuellen US-Politik, Veränderungen seit der Wiederwahl und was europäische Medienunternehmen von der Situation in den USA lernen können.Hochkarätig besetzte Panel-DiskussionAnschließend diskutieren die Spitzen aus Medien und Politik: Stephan Schmitter ist CEO von RTL Deutschland und verantwortet in dieser Position das gesamte Programm des Senders sowie den Ausbau von RTL+. Schriftstellerin Jagoda Marinic ist feste Kolumnistin für den "stern" und publizierte unter anderem in der New York Times. Darüber hinaus ist sie Host des erfolgreichen ARD-Podcasts "FREIHEIT DELUXE" und des Literaturformats "Das Buch meines Lebens". Als promovierter Historiker, Verleger und Publizist verfügt Dr. Wolfram Weimer, Staatsminister für Kultur und Medien, über langjährige Erfahrung in der Branche. Er war unter anderem als Chefredakteur von WELT und der Berliner Morgenpost tätig und ist Gründer des Magazins CICERO sowie der Weimer Media Group. Für die Öffentlich-Rechtlichen nimmt der ARD-Vorsitzende und Intendant des Hessischen Rundfunks Florian Hager an der Gipfel-Diskussion teil. Ergänzt wird die Runde durch Dr. Christian Wegner, Geschäftsführer des Süddeutschen Verlags und CEO der Südwestdeutschen Medienholding. Zuvor war er in verschiedenen Positionen innerhalb der ProSiebenSat.1 Media tätig, zuletzt als Vorstand.Weitere Informationen zum MEDIENTAGE-Gipfel (https://medientage.de/programm/panel/?id=566), das gesamte Programm (https://medientage.de/programm/)und Tickets (https://tickets.medientage.de/c/88jli4uj)sind unter www.medientage.de zu finden.Pressekontakt: Stefanie Kistler / +49 (0) 159 0420 3299 / presse@medientage.deOriginal-Content von: Medien.Bayern GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61644/6132194