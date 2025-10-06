EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Post AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.10.2025 / 16:13 CET/CEST

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

6. Oktober 2025

Deutsche Post AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 29. September 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 wurden insgesamt 1.260.984 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes der Deutsche Post AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 29.09.2025 213.508 38,0553 8.125.110,99 Xetra 29.09.2025 140.325 38,0477 5.339.043,50 CBOE Europe (CEUX) 29.09.2025 21.271 38,0520 809.404,09 Turquoise Europe (TQEX) 29.09.2025 15.685 38,0592 596.958,55 Aquis Europe (AQEU) 30.09.2025 227.679 38,0165 8.655.558,70 Xetra 30.09.2025 178.041 38,0014 6.765.807,26 CBOE Europe (CEUX) 30.09.2025 27.270 38,0080 1.036.478,16 Turquoise Europe (TQEX) 30.09.2025 23.694 38,0245 900.952,50 Aquis Europe (AQEU) 01.10.2025 187.712 37,9785 7.129.020,19 Xetra 01.10.2025 131.645 37,9715 4.998.758,12 CBOE Europe (CEUX) 01.10.2025 25.534 37,9877 969.977,93 Turquoise Europe (TQEX) 01.10.2025 11.857 37,9376 449.826,12 Aquis Europe (AQEU) 02.10.2025 25.129 38,3228 963.013,64 Xetra 02.10.2025 27.461 38,3067 1.051.940,29 CBOE Europe (CEUX) 02.10.2025 3.728 38,2257 142.505,41 Turquoise Europe (TQEX) 02.10.2025 445 38,3977 17.086,98 Aquis Europe (AQEU)

Gesamt 1.260.984

38,0270 47.951.442,43



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht ( https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html ).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des zusätzlichen Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

1. Juli 2025 bis einschließlich 3. Oktober 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 12.108.224 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

