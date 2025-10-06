Würzburg (ots) -Wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden, erfüllt ein ganz besonderer Glanz die XXXLutz Einrichtungshäuser: Ab sofort erwartet die Besucherinnen und Besucher der große Weihnachtsmarkt mit stilvollen Neuheiten, traditionellen Favoriten und inspirierenden Trends für ein Weihnachtsfest mit Herz und Charme.Neue Themenwelten 2025: Vier Trends, vier GeschichtenDieses Jahr präsentiert das Einrichtungshaus mit dem roten Stuhl vier Themenwelten, die unterschiedliche Facetten von Weihnachten entfalten - von opulenter Raffinesse bis hin zu stiller Andacht.Palazzo Chic: für glanzvolle Tage und NächteRenaissance-Opulenz trifft auf moderne Eleganz: Tiefes Violett und festliches Rot prägen die Farbwelt von Palazzo Chic, veredelt durch Perlmutt und Gold. Maskierte Figuren wie Harlekine und Narren, Kartensymbole und bunt bemalter Weihnachtsschmuck verleihen jedem Zuhause Glamour und ein trendiges Flair - eine Hommage an alte Pracht, neu interpretiert für ein luxuriöses Weihnachtsfest.Cosy Time: einkuscheln und genießenEin Rückzugsort mitten im Winter: Cosy Time bringt die Ruhe eines hyggeligen Häuschens in verschneiter Landschaft nach Hause. Wollweiß, Aprikose, Brandy und Piniengrün erzeugen eine sanfte, warme Stimmung. Accessoires aus natürlichen Texturen sorgen für Behaglichkeit. Cosy Time spricht alle an, die es sich zu Hause richtig gemütlich machen wollen.Black Forest: winterliche Natur im eigenen HeimDer Wald schläft still unter einer weißen Decke, jeder Schritt knirscht im Schnee - Black Forrest fängt dieses winterliche Weihnachtsgefühl geschmackvoll ein. Schwarz, Grau, Braun, Silber und Weiß schaffen Atmosphäre, während kleine Tannen, rustikale Zapfen, Hirschmotive und warmes Kerzenlicht Geborgenheit und Naturverbundenheit vermitteln.Winter Whispers: leise rieselt der SchneeWinter Whispers feiert die stille Poesie der dunklen Jahreszeit. Weiß, helles Grau und Silber erinnern an kühle Morgenstunden und sanften Schneefall. Sterne, Eulen, Hirsche und Lichtobjekte mit winterlichen Dekoren schaffen eine ruhige, zeitlose Weihnachtsstimmung - wie ein leises Flüstern in der klirrend kalten Luft.Disney begeistert kleine wie große BesucherFür kleine Besucher - und alle, die ihre kindliche Freude wiederentdecken möchten - ist die Disney Home Kollektion ein zauberhaftes Highlight. Bunte Figuren und verspielte Accessoires machen den Advent für Kinderherzen ebenso magisch wie für Erwachsene.Ein gutes Gefühl in der WeihnachtszeitLanglebigkeit bleibt auch 2025 ein zentraler Bestandteil der XXXLutz Weihnachtsmärkte. Im Sinne von "XXXL for tomorrow" setzt das Möbelhaus auf umweltfreundliche Materialien und ressourcenschonende Produktionsmethoden sowie auf langlebiges Design - damit festlicher Schmuck Generationen überdauert.Ab sofort öffnen alle 57 XXXLutz Einrichtungshäuser ihre festlich geschmückten Weihnachtsmärkte und laden hier wie auch online unter www.xxxlutz.de zum Stöbern ein.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 52 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6132203