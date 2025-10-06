Es ist wahrscheinlich, dass Apple-CEO Tim Cook in den nächsten Jahren seinen Job an den Nagel hängen und ein neuer Chef das Rampenlicht des Unternehmens betreten wird. Geht es nach Insidern, ist der perfekte Kandidat für die Nachfolge bei Apple auch schon gefunden. 2011 übernahm Tim Cook die Rolle des CEOs bei Apple, nachdem sich Steve Jobs' Gesundheit immer weiter verschlechterte. Seither führt er den iPhone-Konzern erfolgreich und darf auf zahlreiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n