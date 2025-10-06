Mit Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell und Shimon Sakaguchi erhalten drei Wissenschaftler die renommierte Auszeichnung für ihre Erforschung des Immunsystems. Das Immunsystem ist schon ein ausgeklügeltes Werk unseres Körpers. Es verteidigt uns vor Erregern, damit wir gesund bleiben. Doch ist etwas im Immunsystem falsch programmiert, richten sich die Abwehrkräfte gegen die eigenen Organe. Die Folge sind Autoimmunerkrankungen, die sich bisher nicht heilen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n