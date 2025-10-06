Die Vorherrschaft der Magnificent Seven an der Wall Street bröckelt. Neue Schwergewichte wie Broadcom, Oracle und Palantir treiben die nächste Phase des KI-Booms und rücken im S&P 500 nach oben. Während Apple, Amazon und Tesla ins Hintertreffen geraten. Broadcom, Oracle und Palantir rücken im Leitindex in die Top Ten der größten Marktkapitalisierungsgewinne auf. Daten von FactSet zeigen, dass Broadcom seit Jahresbeginn 471 Milliarden US-Dollar an Wert zulegte, Oracle 333 Milliarden und Palantir 261 Milliarden. Trotzdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
