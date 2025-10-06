Bonn/Buch am Wald (ots) -Mit einem hochklassigen Finalturnier sind am vergangenen Samstag die 44. bundesweiten Golf-Wettspiele zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ihrer Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe erfolgreich zu Ende gegangen. Bei sehr stürmischen Witterungsverhältnissen, aber auf einem hervorragend präparierten Platz des Golfparks Rothenburg-Schönbronn spielten die besten Golferinnen und Golfer der Saison um den Titel - und für den guten Zweck. Am Ende standen die Bruttosieger fest: Anna Sophie Camehl, Gifhorn, und Markus Röhl, Braunschweig, setzten sich mit starken Runden gegen die Konkurrenz durch. Gemeinsam überreichten sie einen Scheck über den Gesamterlös der Turnierserie in Höhe von 325.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe. Die DekaBank unterstützte die Benefiz-Golfturnierserie auch in diesem Jahr erneut als Generalsponsor.Von Ende März bis August spielten rund 7.000 Golferinnen und Golfer in fast 140 Golfclubs für den guten Zweck - sowie um die Qualifikation für eines von drei Regionalfinals und schließlich für das Bundesfinale. Den Bruttosieg beim Bundesfinale sicherten sich Anna Sophie Camehl vom Golfclub Gifhorn e.V. und Markus Röhl vom Golfclub Rittergut Hedwigsburg e.V., die sich mit einer beeindruckenden Runde durchsetzen konnten. In den Nettoklassen entschieden Hendrik Matthiesen vom Golfclub Kitzeberg e.V., Jasper Kampshoff vom Golfclub Hummelbachaue e.V. und Kaja Witt vom Golfclub am Hockenberg die Wertungen für sich.Bei der Benefiz-Golfturnierserie steht nicht der sportliche Gewinn, sondern vor allem die Hilfe für krebskranke Menschen im Vordergrund: Die Golfclubs spendeten Startgelder und weitere Einnahmen bei den regionalen Turnieren. Hinzu kamen zahlreiche Spenden der rund 7.000 Golferinnen und Golfer. Seit Beginn der Serie vor 44 Jahren konnten auf diese Weise bereits rund 10 Millionen Euro für krebskranke Menschen gesammelt werden.Gerd Nettekoven, Vorstand der Deutschen Krebshilfe, betont: "Die Golf-Wettspiele sind eine der traditionsreichsten Benefizaktionen zugunsten der Deutschen Krebshilfe und ein eindrucksvolles Beispiel für gelebtes gesellschaftliches Engagement. Mit den Erlösen unterstützen wir wichtige Projekte in der Krebs-Prävention, Aufklärung, Versorgung und Forschung. Ebenso unterstützen wir damit Hilfsangebote für Betroffene und ihre Familien. Wir danken allen Teilnehmenden, den ausrichtenden Golfclubs sowie der DekaBank für ihr großartiges Engagement."Unterstützt wird die Turnierserie seit vielen Jahren von der DekaBank, dem Generalsponsor, der die Siegerpreise für alle Turniere stiftete. Im Rahmen des Bundesfinales übergab Valery Trosdorf, Abteilungsdirektorin Gesellschaftliches Engagement der DekaBank zudem eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an die Deutsche Krebshilfe.Von Dr. Mildred Scheel 1974 als Bürgerbewegung gegründet, trägt die Deutsche Krebshilfe seitdem maßgeblich dazu bei, die Heilungschancen krebskranker Menschen und ihre Versorgung stetig zu verbessern. Die gemeinnützige Organisation finanziert alle ihre Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Öffentliche Mittel stehen ihr nicht zur Verfügung.Weitere Informationen zu den bundesweiten Golf-Wettspielen, zur Deutschen Krebshilfe und zum Thema Krebs gibt es unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 0 und im Internet unter www.krebshilfe.de.Hintergrund-Informationen: Stiftung Deutsche KrebshilfeDie Deutsche Krebshilfe wurde am 25. September 1974 von Dr. Mildred Scheel gegründet. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Krebserkrankungen in all ihren Erscheinungsformen zu bekämpfen. Unter dem Motto "Helfen. Forschen. Informieren." fördert die Stiftung Deutsche Krebshilfe Projekte und Initiativen zur Verbesserung der Prävention, Früherkennung, Diagnose, Therapie, medizinischen Nachsorge und psychosozialen Versorgung, einschließlich der Krebs-Selbsthilfe. Ihre Aufgaben erstrecken sich darüber hinaus auf forschungs- und gesundheitspolitische Aktivitäten. Sie ist ebenfalls Mitinitiator des 'Nationalen Krebsplans' sowie Partner der "Nationalen Dekade gegen Krebs". Die Deutsche Krebshilfe ist der größte private Geldgeber auf dem Gebiet der Krebsbekämpfung - unter anderem der Krebsforschung - in Deutschland. Sie finanziert ihre gesamten Aktivitäten ausschließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen der Bevölkerung. Weitere Infos: www.krebshilfe.deHinweis für die Redaktion:Aktuelle Bilder vom Bundesfinale der Golf-Wettspiele 2025 im Golfpark Rothenburg-Schönbronn können Sie in druckfähiger Qualität bei der Deutschen Krebshilfe unter der Telefonnummer 02 28 / 7 29 90 281 oder per Mail an greiten@krebshilfe.de kostenlos anfordern.Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116010/6132248