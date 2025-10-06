© Foto: UnsplashTrump plant eine Zollreform, die heimische Autobauer bevorzugt. Nur wer in den USA produziert, soll profitieren, ein klares Signal an ausländische Hersteller.US-Präsident Donald Trump bereitet eine weitreichende Reform der Einfuhrzölle vor, um die heimische Automobilproduktion anzukurbeln. Nach Angaben des republikanischen Senators Bernie Moreno erwägt die Regierung, die Zölle für Hersteller deutlich zu senken, die in den Vereinigten Staaten produzieren. Davon könnten insbesondere Ford, Toyota, Honda, Tesla und General Motors profitieren, da sie einen hohen Anteil ihrer Fahrzeuge im Inland fertigen. Die Regierung wolle laut Moreno ein unmissverständliches Signal senden: Nur Fahrzeuge, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
