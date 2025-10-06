DJ PTA-News: QLUPOD AG: Qlupod AG schliesst Distributionsvertrag mit Adria Prime DOO in Serbien

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

QLUPOD AG: Qlupod AG schliesst Distributionsvertrag mit Adria Prime DOO in Serbien

[ PDF ]

Herisau (pta000/06.10.2025/16:32 UTC+2)

Herisau, Schweiz - Qlupod AG, 06. Oktober 2025 (www.qlupod.com)

Strategische Partnerschaft erweitert Qlupods Präsenz in Südosteuropa und ermöglicht Zulassung mit Glukose-Messfunktion in Serbien.

Die Schweizer Medtech-Firma Qlupod AG gibt den Abschluss eines Distributionsvertrags

mit der serbischen Adria Prime DOO bekannt. Mit dieser Partnerschaft wird der Vertrieb

des QluPod in der Balkanregion gezielt ausgebaut und die Marktposition des

Unternehmens in Südosteuropa gestärkt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Zusammenarbeit ist der gleichzeitige Anstoss zur

Registrierung des QluPod als Medizingerät in Serbien. Dabei ist geplant die Zulassung für

alle sechs Vitalparameter erfolgen zu lassen, einschliesslich der Glukose-Messfunktion.

Diese Erweiterung ist in der Europäischen Union derzeit nicht verfügbar und ermöglicht

Anwenderinnen und Anwendern in Serbien einen noch breiteren Einsatzbereich des

QluPod.

"Mit Adria Prime DOO haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der den QluPod in

einer wichtigen Wachstumsregion positioniert"

, erklärt Nikola Trajanov, Interims CEO der

Qlupod AG. "Besonders die laufende Registrierung mit sämtlichen Vitalwerten inklusive

Glukose-Messung stellt für uns und unsere Kundinnen und Kunden in Serbien einen

bedeutenden Fortschritt dar."

Neben dem QluPod sieht das Unternehmen insbesondere für die QluDoc App ein

erhebliches Potenzial in der Region. Sobald die Vollversion verfügbar ist, wird Qlupod den

Rollout gezielt auf den gesamten Balkan ausweiten und die App dort konsequent

etablieren.

Die Kooperation mit Adria Prime DOO markiert einen weiteren Meilenstein in der

internationalen Expansionsstrategie von Qlupod. Das Unternehmen setzt damit seine

Vision fort, den QluPod als innovative All-in-One-Lösung für die mobile

Gesundheitsüberwachung weltweit zu etablieren.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt

innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu

gestalten. Mit dem Qlupod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das

Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot

richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an

Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere

Webseite unter www.qlupod.com.Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum

Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",

"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche

Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder

gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf

gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach

bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige

Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die

meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod

AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder

Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder

enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.eu ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759761120400 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2025 10:32 ET (14:32 GMT)