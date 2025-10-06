MANAMA, BAHRAIN / ACCESS Newswire / 6. Oktober 2025 / FinTech Forward 2025 (FF25), die führende Veranstaltung für strategische Finanztechnologien in der Region, hat heute bekannt gegeben, dass mit den Herren Changpeng Zhao (CZ), dem früheren CEO von Binance, und Dhiraj Mukherjee, dem Mitbegründer von Shazam, zwei international anerkannte Innovatoren als Hauptredner für die diesjährige Veranstaltung gewonnen werden konnten. Ihre Teilnahme zeugt von der wachsenden Bedeutung dieser Leitveranstaltung als internationale Innovationsbühne, auf der Führungsexperten zusammenkommen, die ganze Branchen verändert und den Umgang mit Technologie und Finanzdienstleistungen für Millionen von Menschen weltweit neu gestaltet haben.

Zhao, weithin bekannt als CZ, ist der Gründer und ehemalige CEO von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse gemessen am Handelsvolumen. Unter seiner Führung wuchs Binance zu einem Unternehmen, das über 235 Millionen Nutzern in 180 Ländern den Zugang zu mehr als 350 digitalen Vermögenswerten ermöglicht. Binance hat sich seit der Gründung im Jahr 2017 in weniger als einem Jahrzehnt zu einer weltweit führenden Gesellschaft entwickelt. Ihr Werdegang zeugt sowohl vom Ausmaß als auch von der Schnelligkeit des Wandels in der Finanztechnologie. Mit seinem Know-how wird CZ die FF25 bei der Sondierung der Zukunft des Geldes, der Märkte und der globalen Finanzinnovationen in einzigartiger Weise unterstützen.

Mukherjee war Mitbegründer der revolutionären App Shazam, die den Menschen völlig neue Möglichkeiten eröffnet, um Musik zu entdecken und sich mit ihr zu verbinden. Shazam wurde 2002 eingeführt und war eine der ersten mobilen Anwendungen, die künstliche Intelligenz in großem Umfang nutzte und schließlich weltweit mehr als zwei Milliarden Downloads erzielte. Das Unternehmen wurde im Jahr 2018 von Apple übernommen. Mukherjee gilt heute weithin als Vordenker, wenn es um verantwortungsvolle Innovationen und um die Zukunft digitaler Ökosysteme geht. Seine Karriere zeugt davon, wie die Macht der Technologie menschliche Erfahrungen prägt. Mit seiner Sicht der Dinge trägt er maßgeblich zu den Gesprächen über Kreativität, Disruption und Wirkung im Rahmen der FF25 bei.

Die Teilnahme der beiden Experten macht die Veranstaltung noch mehr zu einem Forum, das unterschiedliche Perspektiven zu den Kräften, welche die Zukunft des Finanzwesens prägen, zusammenbringt. Beide werden als Redner an Kamingesprächen teilnehmen: CZ an einer Session mit dem Titel "Crypto in transition: legitimacy, trust and the future of modern finance" ("Kryptowährungen im Wandel: Legitimität, Vertrauen und die Zukunft des modernen Finanzwesens") und Dhiraj an einem Kamingespräch, in dem es darum geht, wie man langfristige Erfolge strategisch plant und dauerhaft eine nachhaltige Wirkung erzielt.

Die FF25 findet am 8. und 9. Oktober 2025 in der Exhibition World Bahrain (EWB) statt und wird vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ausgerichtet, das die Position des Königreichs als regionale Finanzdrehscheibe und Tor zum 2,15 Billionen USD schweren GCC-Markt nutzt. Bahrain ist bekannt für seinen agilen und zukunftsorientierten Rechtsrahmen und für seine wegweisenden Initiativen in Bereichen wie Open Banking, Digital Assets und Cloud-Einführung. Das Königreich kann neben hochqualifizierten zweisprachigen Arbeitskräften auch mit einer fortschrittlichen Technik-Infrastruktur aufwarten und hat sich zu einem Sprungbrett für Fintech-Unternehmen und internationalen Firmen entwickelt, die in den Nahen Osten expandieren.

Mit der Einbindung von Visionären wie CZ und Dhiraj Mukherjee steigert FinTech Forward 2025 ihr Image als führendes Forum für Finanztechnologien im Nahen Osten und holt Bahrain als Drehscheibe der internationalen Wirtschaft und Katalysator für die Zukunft des Finanzwesens vor den Vorhang. Für weitere Informationen zu FinTech Forward 2025 und bei Interesse an einer Teilnahme klicken Sie bitte auf diesen Link.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Tel: +973-39798919

E-Mail: internationalmedia@bahrainedb.com

QUELLE: Bahrain Economic Development Board

