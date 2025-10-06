Frankfurt (ots) -



Es ist kein bisschen verwunderlich, dass Sébastien Lecornu seinen Job als Frankreichs Premier hingeschmissen hat, noch bevor er begann. Seine wütende Erklärung, es lasse sich demokratisch - also kompromissbereit - nicht mit Parteien regieren, die für ihr Personal und ihre Steckenpferde einen Absolutheitsanspruch erheben, ist plausibel. Sich die Quälerei mit ihnen zu ersparen, ist konsequent. Verwunderlich - ja, geradezu bestürzend - ist dagegen, dass Frankreichs Parteienlandschaft von abstrus links bis äußerst rechts offensichtlich nicht lernfähig ist. Denn was Lecornu anprangert, war schon lange vor der Ära Macron nur zu gut bekannt: Frankreichs (partei)politische Kaste führt ein in sich geschlossenes Eigenleben aus Machtspielchen und Pöstchenpoker.



