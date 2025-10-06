Fondsmanager Frank Fischer bleibt auch in unruhigen Zeiten gelassen. "Der US-Shut-down ist wohl nur ein Sturm im Wasserglas", sagt der Value-Investor im Gespräch mit Smartes Geld. Fischer hält nichts davon, vorschnell in Panik zu verfallen - vielmehr sieht er Korrekturen als Chance, Qualitätsfirmen günstiger nachzukaufen. Der erfahrene Anleger setzt weiter auf sein Prinzip des "Modern Value Investing": diszipliniert, geduldig und mit Blick auf Kapitalrendite, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE