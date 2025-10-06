G2 Risk Solutions (G2RS) gab heute den Abschluss seiner Transaktion mit EverC bekannt, wodurch G2RS seine globale Reichweite ausbaut und seine Produktpalette um bewährte KI-gestützte Risikolösungen erweitert.

Mit den nun erworbenen Fähigkeiten von EverC bietet G2RS eine umfassende Suite von KI- und analytikergestützten Risikolösungen. Die Produkte wurden entwickelt, um globalen Banken, Händlerakquirern und Online-Marktplätzen dabei zu helfen, ihre Abwehrmaßnahmen gegen Betrug, Scams und illegale oder unsichere Transaktionen zu stärken. Dazu gehört auch das kürzlich eingeführte Smart Scan, ein KI-gestütztes Risikobewertungstool für Marktplätze und deren Zahlungsanbieter.

Weitere Lösungen von G2RS umfassen proprietäre Risikoinformationen, Händler-Onboarding, kontinuierliche Überwachung, Schulungen und professionelle Dienstleistungen, Lösungen zur Betrugserkennung und automatisiertes Risikomanagement.

"Die Ergänzung unseres Portfolios um die umfassende Marktplatzkompetenz und die praxiserprobte KI von EverC verspricht, Online-Marktplätze gegen eskalierende Bedrohungen zu stärken und damit das zu festigen, was zum Kreislaufsystem des globalen E-Commerce geworden ist", sagte Rochelle Blease, Präsidentin von G2RS.

"Als ein einziges Unternehmen werden wir bewährte KI und unübertroffene Fachkenntnisse nutzen, um den Branchenstandard für E-Commerce-Risikoinnovationen anzuheben", sagte Brian Longe, Chief Executive Officer von G2RS, und fügte hinzu, dass G2RS mittlerweile fast alle großen Zahlungsanbieter weltweit von Niederlassungen in den USA, Europa, Indien und Israel aus bedient.

Die missionsorientierten Unternehmen haben vereinbart, die finanziellen Bedingungen der Transaktion nicht öffentlich bekannt zu geben.

Die Transaktion wurde von mehreren Beratern unterstützt, darunter DLA Piper LLP als Rechtsberater von G2RS, PJT als Finanzberater von G2RS, die Deutsche Bank als Finanzberater von EverC und Meitar als Rechtsberater von EverC.

Über G2 Risk Solutions (G2RS)

G2 Risk Solutions ist der führende Experte für Risiko- und Compliance-Business-Intelligence für Finanzinstitute und Online-Plattformen. Wir sind Pioniere in der Branche und bieten marktführende Lösungen für Händlerrisiken, Identitätsprüfung, Risiken im digitalen Handel, Insolvenzrisiken, Kreditrisiken und regulatorische Berichterstattung. Wir treiben Innovationen voran und gestalten die Zukunft des Risikomanagements durch beispiellose Daten, Technologien und globale Compliance- und Risikoexpertise. Wir bieten Finanzdienstleistern und digitalen Handelsökosystemen die Tools, die sie benötigen, um komplexe und sich ständig ändernde regulatorische Anforderungen zu bewältigen und Risiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie unter g2risksolutions.com.

