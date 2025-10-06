© Foto: Uli Deck - dpaBridgewater Associates hat drei zentrale Chancen abseits von US-Aktien identifiziert, die nach Ansicht der Hedgefondsmanager eine zusätzliche Stabilität verleihen könnten.Der Hedgefonds-Riese, der rund 90?Milliarden US-Dollar verwaltet, sieht zahlreiche Chancen bei ausländischen Unternehmen, Gold und Anleihen, die Anleger "praktisch noch gar nicht ausgeschöpft" hätten, so Karen Karniol-Tambour, Co-CIO von Bridgewater. "Abgesehen davon, dass diese Vermögenswerte für sich genommen attraktiv sind, bieten sie wertvollen Abwärtsschutz - was wiederum eine eigene Art von Chance darstellt", bemerkte sie im jüngsten Marktkommentar "Connecting the Dots". Karniol-Tambour erklärte, dass die meisten …Den vollständigen Artikel lesen ...
