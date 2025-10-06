Japan's New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) is accepting proposals for a six-year R&D program to advance large-scale manufacturing technologies and field testing of next-generation tandem perovskite solar cells.NEDO, Japan's government-backed innovation agency, has launched a public call for proposals under its Green Innovation Fund. The program will support research and development of mass production technologies for next-generation tandem perovskite solar cells. The six-year effort, running from fiscal 2025 to 2030, aims to accelerate commercialization of tandem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine