Globales KI-Event bietet hochkarätige Referenten und globale Verbindungen für Europas dynamisches KI-Ökosystem

Erster führender US-amerikanischer KI-Gipfel mit dauerhafter Präsenz in Europa

HumanX, das weltweit führende KI-Event, kommt offiziell nach Europa. Die Organisation, die vom Team hinter Money20/20, Shoptalk und HLTH aufgebaut wurde, meldete heute den Start von HumanX EMEA einem neuen globalen Forum, das vom 22. bis 24. September 2026 im RAI in Amsterdam stattfinden wird.

In den USA ist HumanX bereits als führendes Ökosystem für die Strategie, Umsetzung und branchenübergreifende Zusammenarbeit im Bereich der Unternehmens-KI etabliert. Nun bringt das Unternehmen seine bewährte Plattform nach Europa, wo das KI-Ökosystem derzeit einen historischen Aufschwung erlebt. Die Expansion folgt auf die rasante Entwicklung von HumanX in den USA, wo die kommende Auflage mehr als 6.000 Teilnehmer, 350 Referenten, 400 Aussteller und über 300 Medienvertreter aus aller Welt anziehen wird.

HumanX EMEA verbindet das europäische KI-Ökosystem mit weltweiten Marktführern und versammelt mehr als 2.500 erfahrene Praktiker und Partner sowie über zweihundert Medienvertreter und Referenten aus den USA, Asien und Europa. Auf dem Programm steht der verantwortungsvolle und effektive Einsatz von KI nicht als importierte amerikanische Konferenz, sondern als eine Brücke, die die dynamische KI-Community Europas mit ihren globalen Pendants verbindet.

"Europa befindet sich in einer entscheidenden Phase seiner KI-Entwicklung und braucht eine erstklassige Plattform, die seinen wachsenden Einfluss auf die Gestaltung der Zukunft der künstlichen Intelligenz widerspiegelt", erklärt Stefan Weitz, CEO bei HumanX. "Europäische Unternehmen sind sehr innovativ, benötigen jedoch Zugang zu strategischen Erkenntnissen und bewährten Praktiken, die weltweit die Einführung von KI beschleunigen. Für diese Phase wurde HumanX konzipiert: eine Plattform für Lösungen, Partnerschaften und Aktivitäten, die Führungskräften dabei hilft, Hindernisse zu überwinden, globale Impulse mit europäischen Stärken in Einklang zu bringen und KI auf verantwortungsvolle, ehrgeizige und einzigartig europäische Weise voranzutreiben."

Heute stellt HumanX EMEA auch seine ersten fünfzig Referenten vor: Clay Bavor, Mitbegründer von Sierra und ehemaliger Leiter des Bereichs AR/VR bei Google, May Habib, Mitbegründer und CEO von Writer, sowie Douwe Kiela, Mitbegründer und CEO von Contextual. Auf der Rednerliste stehen Führungskräfte von mehr als fünfzehn Einhorn-Unternehmen, darunter Quantexa, Owkin und Decagon, sowie führende Venture-Capital-Firmen wie Lightspeed, Renegade Partners oder Radical Ventures.

Amsterdam wurde wegen seiner strategischen Lage als Tor zwischen Europa, Nahost und den globalen Märkten sowie aufgrund des progressiven Ansatzes der Niederlande in Bezug auf KI-Governance und der robusten mehrsprachigen Technologieinfrastruktur als europäischer Hub ausgewählt.

"Wir heißen HumanX und seine globale Community in den Niederlanden herzlich willkommen. Die Ausrichtung des EMEA-Events in Amsterdam wird die Kooperation und den Wissensaustausch erleichtern und unserem Ökosystem helfen, sich in diesem schnelllebigen Segment zu vernetzen und zu gedeihen", so Constantijn van Oranje, Sonderbeauftragter von Techleap, einem weiteren Unterstützer der Veranstaltung.

"Wir freuen uns sehr, HumanX in Amsterdam willkommen zu heißen einer Stadt, die von Kreativität und Vernetzung lebt. Künstliche Intelligenz ist mehr als nur eine Technologie sie ist eine Kraft, die unser Leben, unsere Arbeit und die Überwindung globaler Herausforderungen prägen wird", betont Maurits van der Sluis, Member of the Board, RAI Amsterdam. "Durch die Versammlung der weltweiten KI-Community trägt HumanX dazu bei, neue Ideen zu entwickeln und inspiriert zur Zusammenarbeit, die eine bessere Zukunft für Amsterdam, die Niederlande und darüber hinaus ermöglichen kann."

Im Vorfeld der Veranstaltung wird HumanX mehrere Events, Abendessen und Treffen in ganz Europa ausrichten, um eine Community aufzubauen und die Vernetzung zu fördern.

Die Registrierung für die HumanX EMEA 2026 startet Anfang 2026. Weitere Ankündigungen zu Referenten und Partnern folgen im Verlauf des Jahres.

Hier erfahren Sie mehr über die HumanX EMEA 2026.

Über HumanX

HumanX ist der bedeutendste KI-Strategiegipfel für Führungskräfte, Investoren und Innovatoren aus aller Welt. Aufgebaut wurde die Veranstaltung vom Team hinter Money20/20, Shoptalk und HLTH. Sie bringt hochrangige Entscheidungsträger zusammen, um umsetzbare Erkenntnisse auszutauschen, hochkarätige Partnerschaften zu vereinbaren und die Einführung von KI in Unternehmen zu beschleunigen. HumanX verfolgt keine Pay-to-Play-Agenda und konzentriert sich auf echte Geschäftsergebnisse. Hier werden Visionen in messbare Ergebnisse umgesetzt.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251006036720/de/

Contacts:

Barry Salmon

Head of Media, HumanX

barry@humanx.co