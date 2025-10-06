Der größte US-Mobilfunkanbieter Verizon Communications Inc. hat überraschend einen Wechsel an der Spitze bekannt gegeben. Dan Schulman, der ehemalige CEO von PayPal, übernimmt das Ruder von Hans Vestberg. Der Führungswechsel kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Verizon im harten Wettbewerb mit Rivalen Marktanteile und Abonnenten verliert. Die Bestellung von Schulman, der für seine operative und finanzielle Expertise bekannt ist, signalisiert die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de