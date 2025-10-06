Anzeige / Werbung

AMD Aktienanalyse: AI-Wachstum, MI350 & Intel-News! Mega-Chance für Advanced Micro Devices?

Advanced Micro Devices (AMD) hat sich seit seiner Gründung 1969 in Sunnyvale von einem kleinen Halbleiterhersteller zu einem der führenden Anbieter von Prozessoren und Grafikkarten weltweit entwickelt. Nach Jahren harter Konkurrenz mit Intel gelang AMD ab 2017 mit der "Zen"-Architektur der Durchbruch: Ryzen-Prozessoren überzeugten durch Leistung und Energieeffizienz, während EPYC-Serverchips und Radeon-Grafikkarten AMD in mehreren Marktsegmenten stark positionierten. Unter CEO Lisa Su wandelte sich AMD zu einem profitablen Technologiekonzern, profitierte vom KI- und Cloud-Boom und konnte strategische Partnerschaften mit Unternehmen wie Sony und Microsoft erfolgreich nutzen.

Aktuell sorgt neben dem starken AI-getriebenen Wachstum insbesondere das MI350-GPU-Portfolio für Aufmerksamkeit. Spannend ist zudem das jüngste Gerücht über eine mögliche Kooperation mit Intel, das zusätzliche Phantasie für den Aktienkurs liefert. Gemeinsam mit den Earnings aus August analysieren wir heute, wie sich diese Entwicklungen auf AMDs Marktposition auswirken und welche Chancen sich daraus für Anleger ergeben. Das Chartbild betrachten wir erneut mit dem Freestoxx-Tool, mit dem Du die Aktie kosteneffizient handeln kannst.

