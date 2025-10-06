Die Diskussion über das Für und Wider von Wasserstoffbussen lodert immer wieder auf. Ihnen wird z.B. oft eine höhere Reichweite als bei Batteriebussen attestiert und bei der Anschaffung locken oft attraktive Fördermittel. Doch nun schert ein ÖPNV-Betreiber aus: Die Stadtwerke Bayreuth werden doch keine Wasserstoffbusse anschaffen, sondern Batteriebusse. 2023 schien es ausgemachte Sache zu sein: Die Stadtwerke Bayreuth entschieden sich, in einem ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
