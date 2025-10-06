© Foto: OpenAI

Der Goldpreis hat am Montag seine historische Rallye fortgesetzt und nähert sich erstmals der Marke von 4.000 US-Dollar je Unze. Dennoch mahnen Analysten zur Vorsicht.In der Spitze wurden 3.945 US-Dollar für die Feinunze aufgerufen, zuletzt notierte das Edelmetall bei 3.930 US-Dollar und damit rund 1,1 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Damit setzt Gold seinen Aufwärtstrend fort, der seit Wochen von einer Mischung aus politischer Unsicherheit und geldpolitischen Erwartungen befeuert wird. Im Mittelpunkt steht der anhaltende Haushaltsstreit in den USA, der zum teilweisen Stillstand der Regierungsarbeit geführt hat. Seit Tagen gelingt es Republikanern und Demokraten nicht, sich auf …