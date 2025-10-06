Die Nordex Group (at Ende September zwei neue Aufträge von der OKKO Group aus der Ukraine erhalten. Das Gesamtvolumen umfasst 32 Windturbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 188,8 Megawatt. Die Anlagen sind für zwei Windparkprojekte im Westen des Landes bestimmt und sollen ab Mitte 2026 installiert werden. Nordex liefert 32 Windturbinen für zwei Projekte Die beiden Windparks - jeweils mit 94,4 MW Leistung - markieren einen weiteren Meilenstein für Nordex in Osteuropa. Geliefert werden die Turbinen als Kaltklimaversionen, installiert auf 125 Meter hohen Stahlrohrtürmen.Die Verträge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
