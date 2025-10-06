BNB erreicht neues Allzeithoch über 1200 $ - Weiteres Wachstum im Oktober möglich

Der Binance Coin hat in den vergangenen Tagen eine starke Rallye hingelegt und erstmals in seiner Geschichte die Marke von 1.200 $ überschritten. Damit setzt der native Token der BNB Chain seinen Aufwärtstrend fort und zeigt sich deutlich stärker als viele andere Large-Cap-Kryptowährungen. Besonders bemerkenswert: Das neue Allzeithoch wurde erreicht, obwohl die On-Chain-Aktivität noch unter früheren Spitzenwerten liegt. Aktuell notiert BNB bei 1.215 $, was einer Marktkapitalisierung von 170 Milliarden $ entspricht und BNB in greifbare Nähe zu USDT als viertgrößte Kryptowährung bringt.

Parabolische Kursentwicklung seit Ende Juli

BNB verzeichnete im Verlauf der letzten Monate eine regelrecht parabolische Kursentwicklung. Noch zwischen März 2024 und Juli 2025 war der Binance Coin größtenteils in einer Konsolidierungsrange zwischen 500 $ und 750 $ gehandelt worden. Ende Juli gelang dann jedoch erstmalig der Durchbruch der 800-$-Marke, gefolgt vom erstmaligen Überschreiten der 900-$-Marke sowie dem ersten Durchbruch des 1.000-$-Niveaus.

Am 21. September wurde bereits ein All Time High bei 1.075 $ erreicht. Nach einer kurzen Konsolidierung und einem Rücksetzer auf den 950-$-Support gewann BNB jedoch nur immer weiter an Stärke. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde das bisherige All Time High gleich mehrfach eingestellt, mit dem aktuellen Höchststand bei 1.220,51 $. Diese kontinuierliche Aufwärtsbewegung unterstreicht die starke Nachfrage nach dem Binance-Token.

On-Chain-Daten zeigen noch ungenutztes Potenzial

Die BNB-Rallye könnte sich im Verlauf des Oktobers sogar noch weiter intensivieren. Für ein solches Szenario sprechen die aktuellen On-Chain-Daten der BNB Chain. Trotz des neuen ATH liegt die Blockchain-Aktivität noch unter früheren Spitzenwerten. Das Total Value Locked beläuft sich derzeit auf 8,33 Milliarden $, die Stablecoin-Marktkapitalisierung auf 13,46 Milliarden $, das DEX-Volumen auf 4,39 Milliarden $ und die aktiven Adressen auf 2,32 Millionen.

Der Preis eilt den Fundamentaldaten also voraus, was ein bullisches Signal darstellt. Falls die On-Chain-Metriken nachziehen und die Nachfrage nach BNB dadurch noch einmal gesteigert wird, könnte sich eine zweite, noch stärkere Wachstumsphase entfalten. Zusätzlich könnten in den kommenden Wochen noch ganz neue Möglichkeiten für institutionelle Investoren geschaffen werden, da bereits mehrere Anträge für BNB-Spot-ETFs eingereicht wurden, die bald genehmigt werden könnten.

SNORT Presale bietet höheres Renditepotenzial

Während BNB trotz der bisherigen Jahresperformance von 115,43 % weiteres Wachstumspotenzial besitzt, suchen risikobereite Anleger nach Projekten mit noch größerem Renditepotenzial. SNORT, der Meme Coin des Krypto-Projektes Snorter, befindet sich noch in der Presale-Phase und bietet interessierte Anlegern die Möglichkeit, vor dem ersten Börsen-Listing einzusteigen. Der Presale-Preis beläuft sich auf 0,1071 $, und es wurden bereits über 4,3 Millionen $ investiert.

Das Spannendste am Snorter-Projekt ist der plattformeigene Telegram-Trading-Bot, der es der Community ermöglicht, Krypto direkt in der Telegram-App zu handeln, ohne Registrierung auf einer zentralisierten Börse. Der Bot baut auf der Solana Virtual Machine auf und bietet Trades in unter einer Sekunde zu 0,85 % Gebühren, was ihn günstiger und schneller als etablierte Konkurrenten wie den Bonk Bot macht. Falls der Snorter-Bot erfolgreich wird, könnte auch SNORT als native Kryptowährung des Projektes erheblich davon profitieren.

Direkt zur SNORT Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.