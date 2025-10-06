Bitcoin erreicht neues AZH, während BTC-L2 mit ICO 22 Mio. $ erzielt

Seit dem Beginn des Oktobers scheint Bitcoin nicht mehr aufhaltbar zu sein, wobei er nun auch das letzte Allzeithoch aus dem August überwinden und einen neuen Rekord von 125.338 USD ausbilden konnte.

Inzwischen ist BTC in das bullische vierte Quartal eingetreten, sodass das Momentum noch einmal zunehmen kann. Schließlich hat es sich um die historisch beste Zeit für den Bitcoin-Kurs gehandelt.

Verstärkt wird diese Entwicklung noch einmal mehr durch den nahenden Start der neuartigen Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper (HYPER), welche bedeutende Zuflüsse des Smart Moneys verzeichnet und somit mit dem Vorverkauf schon mehr als 22 Mio. USD eingenommen hat.

Noch am Freitag stand der Presale bei rund 20 Mio. USD, sodass mittlerweile weitere 2 Mio. USD hinzugekommen sind. Dies ist eine beachtliche Steigerung des Verkaufstempos, da zuvor noch rund 1 Mio. USD pro Woche erzielt worden.

Das Projekt könnte kaum zu einem besseren Zeitpunkt starten. Denn Bitcoin befindet sich indessen in einer Preisermittlungsphase, während Bitcoin Hyper die technologische Grundlage für das nächste Kapitel von BTC schafft, welches nicht von Spekulationen, sondern einer nutzungsorientierten Nachfrage bestimmt wird.

Beide Assets haben über das Wochenende bedeutende Mittelzuflüsse verzeichnet. Ein Grund bei Bitcoin Hyper ist auch das nahende Ende der aktuellen Vorverkaufsrunde, die nur noch für die nächsten 28 Stunden verfügbar ist. Bis dahin kann der HYPER-Coin für den derzeitigen Preis von 0,013065 USD gekauft werden.

Bitcoin entwickelt sich wegen Hoffnungen auf Zinssenkungen stark

Seit Anfang des Monats konnte Bitcoin schon um 9,57 % steigen und hat auch heute seine Gewinnstrecke fortgesetzt, als die ETFs wieder zum Handel freigegeben wurden und die Anleger der traditionellen Börsen von FOMO getrieben wurden.

Denn Bitcoin hat zuletzt aufgrund des Government Shutdowns in den USA am Wochenende ein neues Allzeithoch von mehr als 125.000 USD ausgebildet, was somit die Gier der Anleger verstärkt hat, da viele noch mit einem Blow-Off-Top rechnen.

Normalerweise würde der anhaltende Government Shutdown bei den Investoren zu einer Risk-Off-Haltung führen. Allerdings haben dennoch sowohl die Kryptowährungen als auch die Aktien Anstiege verbucht. Denn dieser wurde von den Anlegern als ein weiteres Anzeichen für eine Zinssenkung der Fed interpretiert.

Verstärkt wurde die Bitcoin-Rally auch die anhaltend hohen Nettozuflüsse bei den Bitcoin-Spot-ETFs in den USA. Diese haben in der vergangenen Woche 3,24 Mrd. USD erreicht, was eine der besten Handelswochen seit der Einführung war.

Zurückzuführen ist dies auf die Unsicherheit bezüglich der Fiskalpolitik, die Verzögerungen bei der Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten und den anhaltenden politischen Stillstand. Deshalb wenden sich die Anleger wieder verstärkt Bitcoin und Gold zu, um sich gegenüber der monetären Instabilität abzusichern.

Ähnlich schätzen es auch viele Banken und Research-Unternehmen ein. So äußerte ein Analyst von Beejorn.crypto, dass sie aufgrund des institutionellen Engagements bis Jahresende noch mit einem Bitcoin-Kurs von mehr als 125.000 USD rechnen. Noch bullischer ist die Investmentbank Maxim, die von 210.000 USD ausgeht.

Lediglich die Analysten von Barclays erwarten einen Rückgang bis auf 116.000 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Krypto-Experten liegt in diesem Jahr hingegen bei 156.000 USD.

All diese Prognosen, die auch auf dem starken vierten Quartal aufbauen, deuten auf dasselbe hin. Denn es sind lediglich die Preisentwicklungen, welche auf der Tatsache aufbauen, dass Bitcoin primär als ein passiver Wertspeicher verwendet wird.

Bitcoin Hyper wird jedoch für ein ganz anderes Nachfrageniveau sorgen, wenn Bitcoin nicht nur Werte sichern kann, sondern sich ebenso aktiv in Anwendungen der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung verwenden lässt.

Daher kann Bitcoin Hyper die Nützlichkeit von BTC erweitern

Sobald Bitcoin Hyper sein Mainnet gelauncht hat, können Entwickler und Nutzer von einer vollkommen neuen Art von Umgebung profitieren. In dieser werden die Anwendung mit derselben Leistung wie auf der exzellenten Solana-Blockchain ausgeführt, während sie gleichzeitig sicher über Bitcoin abgewickelt werden.

Genau diese Fusion aus Skalierbarkeit, Sicherheit und Liquidität könnte genau das sein, was BTC benötigt, um sich von einer so gut wie ausschließlich als Wertspeicher genutzten Kryptowährung zu einem aktiven Web3-Asset zu entwickeln. Mithilfe von Bitcoin Hyper können Entwickler DeFi-Plattformen, Spiele, tokenisierte Assets, künstliche Intelligenzen und vieles mehr über die Bitcoin-Blockchain abwickeln.

Dazu zählen boomende Sektoren, die in diesen Jahren schon mehrere Milliarden US-Dollar bewegt haben wie RWAs und Tokenisierung sowie schon in weniger als 60 Monate billionenschwer werden sollen, wobei DeFi laut Statista schon dieses Jahr 14 Bio. USD erreichen soll.

Quelle: https://app.rwa.xyz/

Das Besondere von Bitcoin Hyper ist die Nutzung der wesentlich effizienteren SVM (Solana Virtual Machine) in Kombination mit der Bitcoin-Basischain, während sich die Konkurrenz auf die beschränkte EVM (Ethereum Virtual Machine) mit nur serieller Verarbeitung fokussiert hat, die deutlich schlechtere Konditionen bietet.

Bei Bitcoin Hyper können die Entwickler die vertrauten Rust-basierten Tools und bewährten Frameworks nutzen, um somit wirkliche Hochgeschwindigkeitsanwendungen ohne Reibungsverluste bereitzustellen, welche die früheren Bitcoin-Skalierungslösungen verlangsamten.

Dank des einfachen und entwicklerfreundlichen Ansatzes lassen sich schnell und einfach neue Anwendungen in das Ökosystem implementieren. Dabei wirkt sich auch die Kompatibilität mit der Solana-Blockchain förderlich auf die Adoption aus, da sich dApps einfach migrieren oder erweitern lassen.

Bitcoin übernimmt eine dynamischere Rolle innerhalb des Netzwerkes. Er wird von den Nutzern über eine kanonische Brücke gesperrt und dann in einer verpackten Version auf der Layer-2 emittiert. Diese neuen Coins lassen sich frei in dem Ökosystem verwenden und können jederzeit in die ursprünglichen BTC durch ein Burning der gewrappten Coins zurückgewonnen werden.

Innerhalb der Layer-2 wird Bitcoin als primäre Kryptowährung der verschiedenen Angebote verwendet. Aber auch dem eigenen HYPER-Coin kommt eine zentrale Rolle als Zahlungsmittel für die Netzwerkgebühren zu. Sollte der Coin nur einen Bruchteil der Bitcoin-Liquidität erreichen, würde es mittleren zweistelligen Milliardenbeträge entsprechen.

Aufgrund der völlig neuen Nachfrage nach Bitcoin könnten diese Werte über die Zeit sogar noch deutlich zunehmen. Dies geschieht jedoch weniger aufgrund von Spekulation, sondern wegen eines echten Nutzens.

Darum strömt immer mehr Smart Money in Bitcoin Hyper

Bemerkenswert ist die Steigerung des Verkaufstempos des ICOs von Bitcoin Hyper, was zu einem Teil auf das Interesse der Wale zurückzuführen ist, die auch als Smart Money bezeichnet werden. Denn frühe Investoren haben das Potenzial in dem Projekt erkannt, für eine zusätzliche Nachfragequelle nach BTC zu sorgen.

Sobald der Vorverkauf die Marke von 20 Mio. USD überschritten hatte, kamen immer mehr Großinvestoren hinzu. Die ersten wurden schon am 2. Oktober mit gemeinsam 25,65 Mio. HYPER-Coins beobachtet, wobei einer 10,81 Mio. Token für 140.000 USD und der andere 14,84 Mio. Token für 193.000 USD gekauft hat.

Wenige Tage zuvor, am 29. September, hat ein Wal drei verschiedene Transaktionen durchgeführt, welche gemeinsam auf 24,6 Mio. HYPER und einen Wert von 327.000 USD kommen. Am Wochenende waren es zwei große Investment von mehr als 560.000 USD, mit 13,6 Mio. HYPER für 182.000 USD und 28,6 Mio. HYPER für 382.000 USD.

Diese Käufe deuten darauf hin, dass sich die Wale noch vor dem Abschluss des Presales das Vorverkaufsangebot sichern wollen. Gewöhnlich verfügen diese über professionellere Tools, Datenquellen und mehr, sodass ihr Interesses an Bitcoin Hyper auf etwas Großes hindeutet. Nicht ohne Grund werden ihre Handelssignale von Kleinanlegern genauestens beachtet.

Folgen Sie den Walen in Bitcoin Hyper?

Noch haben Sie etwas Zeit, um sich dem Vorverkauf von Bitcoin Hyper anzuschließen. Öffnen Sie dafür einfach die Website des Projektes und verbinden dann mit dieser eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet.

Danach können Sie mit den Kryptowährungen SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen zahlen. Wenn Sie Ihren Bestand maximieren wollen, können Sie die neu erworbenen Token auch direkt in den Staking-Pool einzahlen, um ein passives Einkommen von dynamischen 53 % pro Jahr zu erhalten.

Für die Teilnahme an dem Vorverkauf wird die Best Wallet empfohlen, da diese einige spezielle und einzigartige Funktionen und Vorteile für ICOs bereitstellt. So finden Sie in dieser etwa die vielversprechendsten neuen Presales, welche sich leichter überwachen und beanspruchen lassen.

Lassen Sie sich keine Ankündigungen von Bitcoin Hyper entgehen, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt Bitcoin Hyper besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.