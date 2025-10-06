Machtverschiebung in Europa: ESMA soll mehr Kontrolle über Krypto erhalten

Die Krypto-Regulierung in Europa steht vor einem Wendepunkt. Während die EU-Kommission eine weitreichende Machtverschiebung zugunsten der europäischen Wertpapieraufsicht ESMA vorbereitet, preschen große Banken mit eigenen Lösungen vor. Es geht um Kontrolle, Vertrauen - und die Frage, wer die Zukunft des digitalen Finanzsystems in Europa gestaltet.

EU plant tiefgreifende Reform der Aufsicht

Die Europäische Kommission will die Aufsicht über Börsen, Krypto-Unternehmen und Clearinghäuser neu strukturieren. Im Zentrum steht die Idee, die europäische Wertpapieraufsicht ESMA mit umfassenderen Kompetenzen auszustatten. Bislang sind nationale Behörden für die Lizenzierung und Kontrolle zuständig. Doch die Kommission argumentiert, dass diese Fragmentierung zu ineffizienter Aufsicht und schwächerem Verbraucherschutz führt.

In einem ersten Schritt soll ESMA direkte Aufsicht über grenzüberschreitend tätige Plattformen übernehmen. Dazu zählen große Handelsplätze und Krypto-Dienstleister, die in mehreren Mitgliedstaaten aktiv sind. Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, kündigte an, dass ein formeller Gesetzesvorschlag in Vorbereitung ist. Paris, der Sitz von ESMA, würde damit zum neuen Machtzentrum für den europäischen Kryptomarkt.

Nationale Behörden geraten unter Druck

Nicht alle Mitgliedstaaten begrüßen diesen Kurs. Besonders kleinere Länder wie Malta oder Luxemburg äußern deutliche Kritik. Sie fürchten, dass eine Machtverlagerung nach Brüssel ihre nationalen Finanzsektoren schwächen könnte. Malta hatte in den vergangenen Jahren viele Krypto-Unternehmen angezogen, die dort ihre Lizenzen erhielten.

Im Juli stellte ESMA bei einer Überprüfung der maltesischen Aufsichtsbehörde Mängel im Lizenzierungsprozess fest. Zwar wurde die Fachkompetenz anerkannt, doch wesentliche Punkte bei der Zulassung eines Anbieters blieben unklar. ESMA nutzt solche Prüfungen, um Argumente für eine einheitlichere Aufsicht zu sammeln. Kritiker warnen jedoch, dass zu starke Zentralisierung Innovation behindern und Bürokratie aufblähen könnte.

Kapitalmarktintegration als politisches Ziel

Hinter den Plänen steht nicht nur der Wunsch nach mehr Effizienz. Die EU sieht eine tiefere Integration ihrer Kapitalmärkte als strategisches Ziel. Ein stärker zentralisierter Aufsichtsrahmen soll helfen, den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen zu stärken. Dazu gehört, Barrieren zwischen nationalen Märkten abzubauen und einheitliche Regeln zu schaffen.

Ross, eine hochrangige EU-Beamtin, betonte, dass Kapitalmärkte künftig eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung von Verteidigung, grüner Energie und digitaler Infrastruktur spielen sollen. Die einheitliche Krypto-Aufsicht ist Teil dieses größeren Plans. Wer Kontrolle über diese Märkte hat, beeinflusst damit auch, wie Innovationen und Investitionen in Europa gelenkt werden.

Banken erhöhen den Druck mit eigenem Stablecoin

Während die EU an ihren regulatorischen Strukturen feilt, handeln die Banken bereits. Neun große europäische Institute haben sich zusammengeschlossen, um einen eigenen Euro-Stablecoin auf den Markt zu bringen. Dieser soll MiCA-konform sein und könnte schon bald als Brückenlösung zwischen klassischem Finanzsystem und dezentraler Ökonomie fungieren.

Das Timing ist brisant. Der digitale Euro der EZB verzögert sich weiter, während in der Bevölkerung Skepsis gegenüber einem staatlich kontrollierten digitalen Zahlungsmittel wächst. Ein Banken-Stablecoin könnte diese Lücke schließen, da er alle DeFi-Funktionen abbilden kann, ohne als Überwachungsinstrument zu gelten. Damit üben die Banken indirekt Druck auf Brüssel aus, schneller zu handeln.

Machtverschiebung zwischen Brüssel, Staaten und Markt

Diese parallelen Entwicklungen verdeutlichen eine tiefgreifende Dynamik. Auf der einen Seite versucht die EU, durch mehr zentrale Aufsicht ihre Kontrolle über den Markt zu stärken. Auf der anderen Seite entstehen privatwirtschaftliche Strukturen, die den digitalen Zahlungsverkehr in Europa eigenständig gestalten wollen.

Für die Mitgliedstaaten stellt sich die Frage, wie viel nationale Souveränität sie bereit sind abzugeben. Für Unternehmen und Investoren geht es um Planungssicherheit, klare Regeln und effiziente Strukturen. Und für Verbraucher steht die Frage im Raum, wem sie künftig ihr digitales Geld anvertrauen.

Konfliktlinien zeichnen sich ab

Frankreich, Italien und Österreich unterstützen die Pläne für eine stärkere Rolle von ESMA. Sie argumentieren, dass nur eine zentrale Aufsicht Marktverzerrungen und regulatorisches "Shopping" verhindern kann. Malta und andere kleinere Staaten sehen dagegen ihre Standortvorteile schwinden. Die Kommission scheint jedoch entschlossen, ihre Pläne voranzutreiben.

Die kommenden Monate dürften zeigen, wie groß der politische Widerstand wirklich ist. Sollte sich Brüssel durchsetzen, wäre dies die größte Machtverschiebung im europäischen Finanzsektor seit Jahren. Für die Krypto-Industrie würde das neue Regeln und eine einheitlichere Aufsicht bedeuten - mit Chancen und Risiken gleichermaßen.

