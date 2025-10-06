TCG Crossover ("TCGX") gab heute das erfolgreiche Closing seines dritten Fonds, des TCGX Fund III, mit Kapitalzusagen in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar bekannt. Der Fund III erfuhr sowohl von bestehenden TCGX-Investoren als auch von neuen institutionellen Investoren, Stiftungen, Pensionskassen und Stiftungsfonds Unterstützung. Mit dem Closing des Fund III hat TCGX nun seit Gründung im Jahr 2021 insgesamt mehr als 3,1 Milliarden US-Dollar an Kapital beschafft.

Der TCGX Fund III übertraf sein ursprüngliches Ziel bereits, was die starke Nachfrage globaler Investoren verdeutlicht. Die Kapitalbeschaffung kennzeichnet einen bedeutenden Meilenstein und ist eine Bestätigung der differenzierten Strategie und des vollständig flexiblen Mandats von TCGX, auf privaten als auch auf öffentlichen Märkten zu investieren.

"Unsere Ziele für Fund III zu übertreffen, unterstreicht das große Vertrauen, das unsere Investoren in unser Team und unseren Ansatz setzen, und es zeigt, wie überzeugt sie von unserem Ansatz sind", so Dr. Chen Yu, Gründer und Managing Partner von TCGX. "Wir bleiben unserer Mission treu, visionäre Unternehmer und Unternehmen zu unterstützen, die die Entwicklung disruptiver Medikamente vorantreiben, um die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern."

"Wir sind unseren Investoren für ihre Unterstützung überaus dankbar und wissen die harte Arbeit der Betreiber unserer Portfoliounternehmen zu schätzen, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Wir freuen uns darauf, mit dem Fund III in die nächste Generation von Biotech-Unternehmen zu investieren, die transformative Therapien für Patienten entwickeln", so Cariad Chester, Managing Partner bei TCGX.

Im Zuge der Erreichung dieses Meilensteins freut sich TCGX, die Beförderung von Giuliano Marostica zum Managing Partner bekannt zu geben. "Giuliano war das erste Teammitglied, das sich mir bei TCGX angeschlossen hat. Er hat eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Unternehmens gespielt und für unsere Portfoliounternehmen einen enormen Mehrwert geschaffen", erklärte Dr. Yu.

CFO/COO Craig Skaling fügte hinzu: "Wir können uns glücklich schätzen, dieses erstklassige Team bei TCGX aufgebaut zu haben. Das Engagement und Talent dieser Team-Mitglieder ermöglicht es uns, effektiv zu skalieren und Partnerschaften mit Unternehmen einzugehen, die innovative Wissenschaft vorantreiben."

Über TCGX

TCGX ist ein Healthcare-Investmentunternehmen, dessen Ziel es ist, die Entwicklung disruptiver Medikamente voranzutreiben und Unternehmen zu unterstützen, die das Leben von Patienten verbessern. TCGX investiert sowohl in private als auch in börsennotierte Unternehmen, die von herausragenden Unternehmern mit dem Ziel geführt werden, bessere Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu entwickeln. Das Unternehmen hat Büros in Palo Alto, San Francisco und New York City. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tcgcrossover.com.

