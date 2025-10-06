Die Aktie des Speicherchip-Herstellers setzt auch zum Wochenstar seine starke Entwicklung der vergangenen Wochen fort. Das Papier gehört mit einem Plus von gut drei Prozent zu den stärksten Werten des Tages im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Beflügelt wird das Papier von einer Aufstufung durch Morgan Stanley.Die US-Bank hat das Papier von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 160 auf 220 Dollar nach oben geschraubt. Morgan Stanley erwartet mehrere Quartale mit zweistelligen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
