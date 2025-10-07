Bitcoin-Kurs vor der Falle? Oktober-Rally ist statistisch schon so stark eingepreist!

Endlich wurde der Uptober begonnen, der die Hoffnungen der Kryptoinvestoren aufgrund seiner saisonalen Entwicklungen wieder aufleben lässt. Allerdings waren nun schon die ersten Tage so positiv, dass möglicherweise schon das Beste vorbei ist. Um die Kursziele für den Monat Oktober besser einschätzen zu können, haben wir für Sie einmal statistisch die maximalen Entwicklungen analysiert und die potenziellen Kursziele abgeleitet sowie diese weiter bewertet. Erfahren Sie jetzt mehr, bevor es zu spät ist.

Bitcoin-Kursziele für Oktober, basierend auf durchschnittlicher Bitcoin-Kursbewegungen

Der Oktober ist saisonal betrachtet der erste Monat des bullischsten Quartal für den Bitcoin-Kurs gewesen. Seine Rendite lag seit dem Jahr 2013 bei durchschnittlich 20,96 %, womit es sich um den zweitbesten Monat des Jahres gehandelt hat.

Nur noch von dem November konnte er mit im Schnitt 46,02 % übertroffen werden, was somit mehr als doppelt so stark ist. Danach folgte der Dezember mit einem durchschnittlichen Plus von 4,75 %.

Aus diesem Grunde spielt der Oktober nun auch in diesem Zyklus eine besonders wichtige Rolle für BTC. Allerdings ist Bitcoin mit dem Beginn dieses Monats sofort explodiert und hat somit schon ein Monatsplus von 10,37 % auf 125.863 USD verzeichnet.

Durchschnittliche Bitcoin-Kursentwicklung pro Monat | Quelle: CoinGlass

Demnach wurde schon rund die Hälfte der durchschnittlichen Oktoberbewegung eingepreist, sodass theoretisch nur noch weitere 10,67 % nach wären. Basierend auf dem aktuellen Kurs würde dies also 139.184 USD entsprechen.

Berücksichtigt man hingegen die maximalen Bewegungen, die im Oktober gesehen wurden, so waren es im Jahr 2013 noch 60,79 % (bis zu 189.186 USD). Natürlich hat BTC damals noch eine deutlich niedrigere Marktkapitalisierung gehabt, sodass leichter höhere Anstiege möglich waren.

Berücksichtigung der geringeren Volatilität und höheren Bewertung für Bitcoin-Kurs-Prognose

Wenn wir hingegen erst die Entwicklung ab dem Jahr 2020 berücksichtigen, so wären bis zu 39,93 % denkbar, was weitere 29,56 % und somit einem Bitcoin-Kurs von 163.598 USD gleichkommen würde.

Betrachtet man hingegen alle monatlichen Kursentwicklungen seit dem Jahr 2020 sind auch bis zu 46,92 % möglich. Demnach würde Bitcoin noch eine Rally von weiteren 36,55 % bis auf einen Preis von 171.897 USD vor sich haben.

Allerdings wurde dabei nicht berücksichtigt, dass seit der Einführung der Bitcoin-ETFs in den USA und dem institutionellen Engagement die Volatilität deutlich abgenommen hat. Daher ist auch eine Betrachtung seitdem angemessen.

Nr. Kurzbeschreibung Maximales Kursplus (%) Maximaler Kurs (USD) Durchschnittlicher Oktober seit 2013 Zweitbester Monat des Jahres mit +20,96 %; nur November war stärker (+46,02 %) 20,96 % 139.184 USD Oktober-Maximum 2013 Stärkster Oktober aller Zeiten (+60,79 %), bei niedrigerer Marktkapitalisierung 60,79 % 189.186 USD Oktober-Maximum ab 2020 Typischer Bullen-Oktober der jüngeren Zyklen, zuletzt 2021 mit +39,93 % 39,93 % 163.598 USD Absolutes Monatsmaximum seit 2020 Dezember 2020 mit +46,92 % - stärkster Monat der jüngeren Marktphase 46,92 % 171.897 USD Post-ETF-Maximum (seit Jan 2024) Februar 2024 mit +43,55 % nach ETF-Start; institutionell getrieben 43,55 % 167.642 USD Post-ETF ohne Sondereffekte Typischer Monat ohne News oder politische Impulse (+16,81 %) 16,81 % 134.969 USD

Seit dem Januar 2024 konnte Bitcoin in einem Monat höchstens um 43,55 % steigen, was im Februar desselben Jahres der Fall war und somit unmittelbar nach der ersten Listung. Aber auch im November desselben Jahres schaffte er bis zu 37,29 %, die vor allem auf die Wahl des kryptofreundlichen US-Präsidenten Donald Trump zu Monatsbeginn zurückzuführen waren. Im Oktober 2024 erreichte er hingegen nur bis zu 10,76 %, sodass alles schon vorbei wäre.

Ansonsten lagen die monatlichen Anstiege ohne besondere Ereignisse lediglich bei höchstens 16,81 %. Demnach könnte Bitcoin in diesem Monat also nur noch um 6,44 % an Wert gewinnen und einen Kurs von 134.969 USD erreichen. Dieses Mal dürfte die Besonderheiten Zinssenkung, Government Shutdown und Bitcoin-Industrialisierung wie mit Bitcoin Hyper eher höhere Anstiege begünstigen.

Deswegen könnte Bitcoin bald deutlich weiter steigen

Ein weiterer wichtiger Katalysator für die Bitcoin-Rally wird auch die zunehmende Industrialisierung der führenden Blockchain hin zu einem funktionalen Ökosystem für unterschiedlichste Kryptosektoren sein. Denn somit wird BTC nicht mehr nur primär aufgrund seiner Eigenschaften als Wertspeicher gekauft.

Stattdessen kann Bitcoin in dem neuartigen Ökosystem von Bitcoin Hyper auch die nächste Generation von dezentralen Hochleistungsanwendungen antreiben. Möglich wird dies dank der Fusion aus der SVM (Solana Virtual Machine) als App-Layer mit der Bitcoin-Basischain für das Settlement, was ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen BTC-L2s ist.

Dadurch lassen sich auch komplikationsfrei die auf Solana beheimateten Anwendungen ganz einfach integrieren, was die Adoption beflügelt. Auf diese Weise können sich die unterschiedlichsten Kryptosektoren auf Bitcoin ansiedeln, wobei allein der DeFi-Bereich bis Jahresende laut Statista 14 Bio. USD ausmachen soll.

Ebenso verbessern sich die grundlegenden Eigenschaften von BTC, wenn er das neuartige Ökosystem betritt. Denn er lässt sich praktisch sofort und ohne Gebühren übertragen, während sich gleichzeitig die Bandbreite über eine parallele Verarbeitung und Hardwarebeschleunigung theoretisch auf unendliche Maßstäbe skalieren lässt.

Bitcoin stellt dabei primäre Kryptowährung innerhalb von Bitcoin Hyper dar. Ebenso wird der HYPER-Coin von allen Netzwerkteilnehmern für die Gasgebühren benötigt. Somit kann er mit BTC skalieren, wenn er sich aufgrund der überzeugenden Eigenschaften zum führenden Bitcoin-Ökosystem entwickelt.

Deshalb hat in der letzten Zeit vermutlich auch so viel Smart Money den HYPER-Token gekauft. Somit hat sich das Verkaufstempo über die letzten Tage sogar noch einmal auf fast 1 Mio. USD pro Tag vervielfältigt. Wer sich nun nicht beeilt, könnte den Presale verpassen. Für die nächsten 43 Stunden steht er noch für einen Preis von 0,013075 USD zum Kauf zur Verfügung.

